प्रशासकीय निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही
नवी मुंबई विमानतळ नामकरणाची याचिका फेटाळताना न्यायालयाचे निरीक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ४ : नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा निर्णय जलद गतीने घेण्यासाठी केंद्र आणि केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मंगळवारी (ता. ४) उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. अशाप्रकारे प्रशासकीय निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोणत्याही सार्वजनिक प्रकल्पाचे नाव बदलणे अथवा नामकरण करणे हे निर्णय प्रशासकीय पातळीवर घेतले जातात. त्यामुळे आम्ही कोणालाही नाव देण्याचे किंवा नाव बदलण्याबाबतचे आदेश देऊ शकत नाही, असे मुख्य न्या. श्री चंद्रशेखर आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले. नागरी उड्डाण मंत्रालयासंबंधित नियम आणि वैधानिक तरतुदींनुसार निर्णय घेण्यास अधिकारी सक्षम आहेत. विमानतळाच्या नामकरणाच्या प्रस्तावावर कायद्यानुसार निर्णय घेण्यात येतो. दुसरीकडे, कोणत्या कायदेशीर अधिकाराअंतर्गत ही मागणी केली होती, हे सिद्ध करण्यासही याचिकाकर्ते अपयशी ठरल्याचे अधोरेखित करून खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावली.
प्रकरण काय
नवी मुंबईच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणारे लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्यात यावे, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका नोंदणीकृत सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष विकास पाटील यांनी दाखल केली होती. या विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवला आहे. त्या प्रस्तावावर लवकरात लवकर निर्णय घेण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी याचिकेत केली होती.
मुख्यमंत्र्यांची घोषणा
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचेच नाव देण्यात येणार असून, या नामकरणाच्या प्रस्तावास पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ३ ऑक्टोबरला दिली होती. ‘या विमानतळाचा नामविस्तार ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असा होईल’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तर २०२२ मध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दि. बा. पाटील यांचे नाव विमानतळाला देण्याचे घोषित केले होते.
