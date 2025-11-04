''दाही दिशा'' हे नीलम ताईंचे पुस्तक एक संघर्ष गाथा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून गौरवोद्गार
‘दाही दिशा’ हे नीलम गोऱ्हेंची संघर्षगाथा
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे गौरवोद्गार; मान्यवरांच्या उपस्थितीत प्रकाशन
मुंबई, ता. ४ ः ‘‘विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे या संघर्षातून पुढे आल्या आहेत. त्यांनी अन्यायाविरोधात लढण्याचे काम केले. राजकीय आणि सामाजिक चळवळीत त्यांनी भरीव काम केले आहे. त्यांचे ‘दाही दिशा’ पुस्तक आत्मचरित्र नसून, ती त्यांची संघर्षगाथा आहे,’’ असे गौरवोद्गार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले. ‘सकाळ प्रकाशन’ प्रकाशित डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या ‘दाही दिशा’ पुस्तकाचे आज यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे विविध मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. या वेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते.
प्रकाश सोहळ्याला उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग व मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत, अभिनेत्री निवेदिता सराफ, ‘सकाळ’चे मुख्य संपादक राहुल गडपाले, ‘सकाळ प्रकाशन’चे प्रमुख आशुतोष रामगिर, ‘सकाळ’ मल्टिमीडियाचे संपादक अंकित काणे यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते. ‘‘नीलम गोऱ्हे आक्रमक भूमिका मांडत असतात. अन्यायग्रस्त, गोरगरीब महिलांचे प्रश्न मांडण्यासाठी त्यांनी अनेक वर्षे घालवली. पंचायतराज, महिला विकास, महिलांवरील अत्याचार, सामाजिक विषमतेवर त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. विविध आंदोलनांचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यातून त्यांचे व्यक्तिमत्त्व घडले. लोकांमध्ये जाऊन काम करणाऱ्या त्या कार्यकर्त्या आहेत. त्यांनी या पुस्तकात मांडलेले अनुभव हृदयाला भिडणारे आहेत. त्यांंचा संघर्ष, त्यांचे कार्य आणि सामाजिक बांधिलकीची साक्ष हे पुस्तक देते,’’ असे शिंदे म्हणाले.
‘सकाळ’च्या अवतरण पुरवणीत दर शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या माझ्या लेखांचे हे पुस्तक आज वैकुंठ चतुर्दशी दिवशी प्रकाशित होत आहे. गेल्या ३० वर्षांत मी आतापर्यंत जवळजवळ २९ पुस्तके लिहिली. महिलांविषयक धोरणे, महिलांच्या अत्याचारांविरोधात काय करता येईल, याबाबतची काही यशस्वी उदाहरणे या पुस्तकात आहेत. ‘दाही दिशा’चा अर्थ म्हणजे दहा दिशांनी येणाऱ्या संकटांचा मुकाबला करण्यासाठी आम्हाला परमेश्वराने शक्ती द्यावी, असा असल्याचे नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले.
स्त्री-शक्ती काय करू शकते याची अनुभूती नीलम गोऱ्हे यांच्या पुस्तकात येते. उपसभापती म्हणून आलेल्या अनुभवावर त्यांनी पुस्तक लिहावे. ते कोणाला विकत घ्या म्हणण्याची वेळ येणार नाही.
- उदय सामंत, उद्योग व मराठी भाषा विकास मंत्री
महिलांच्या प्रश्नांसाठी नीलम गोऱ्हे यांनी मोठा लढा उभारला आहे. अतिशय प्रभावी लेखणीतून त्यांनी आपली चळवळ पुस्तकातून उभी केली आहे. त्यांचे चळवळीतील स्थान असेच कायम राहावे.
- चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री
मृणाल गोरे, अहिल्या रांगणेकर सामाजिक, राजकीय चळवळीबाबत लिहीत होत्या. चळवळीतील महिलांचे लेखन महत्त्वाचे असते. तो वारसा राज्यात काही काळ खंडित झाला होता. तो आता नीलम गोऱ्हे यांनी सुरू केला. स्नेहभाव, सामाजिक मूल्ये घेऊन जगणारा समाज हवा, असा संदेश हे पुस्तक देते.
- डॉ. मिलिंद जोशी, अध्यक्ष, अ. भा. मराठी साहित्य महामंडळ
मी या पुस्तकाने समृद्ध झाले. सुलभ शब्दांत, सहज भाषेत हे पुस्तक आहे. महिलांसह विविध चळवळींचे वर्णन यात केलेले आहे. नीलम गोऱ्हे यांचा राजकीय प्रवास आता पुढील पुस्तकात यावा.
- निवेदिता सराफ, ज्येष्ठ अभिनेत्री
नीलम गोऱ्हेंना साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष करा
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ मिलिंद जोशी यांनी आतापर्यंत आपल्या पुरोगामी राज्यात एकही महिला मुख्यमंत्री होऊ शकली नाही. ती उणीव नीलम गोऱ्हे यांच्या माध्यमातून पूर्ण व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नीलम गोऱ्हे यांनी आतापर्यंत ३० पुस्तके लिहिली असल्याने त्यांना अगोदर अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष करा. नंतर आम्ही मुख्यमंत्री करायचे ते ठरवतो, असे मिश्किल उत्तर दिले.
