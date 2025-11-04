बालनाट्य स्पर्धेच्या वादावर अखेर पडदा
बालनाट्य स्पर्धेच्या वादावर अखेर पडदा
बालरंगभूमी परिषदेचे पत्राद्वारे स्पष्टीकरण
मुंबई, ता. ४ ः राज्यातील वार्षिक बालनाट्य स्पर्धेच्या आयोजनावरून निर्माण झालेल्या वादावर अखेर पडदा पडला आहे. स्पर्धेचे आयोजन बालरंगभूमी परिषदेकडे सोपविण्यात आले आहे, अशा प्रकारच्या बातम्या काही दिवसांपासून माध्यमांत येत होत्या; पण आता त्यांना पूर्णविराम मिळाला आहे. या वादावर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने अधिकृत स्पष्टीकरण दिल्यानंतर बालरंगभूमी परिषदेकडूनही अधिकृत प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
बालरंगभूमी परिषदेने ‘राज्य बालनाट्य स्पर्धेचे हायजॅक केले नाही’ असे स्पष्टीकरण एका पत्राद्वारे दिले आहे. तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालनालयानेदेखील एक पत्राद्वारे स्पष्टीकरण देत सांगितले, की ‘स्पर्धेचे संपूर्ण आयोजन शासनाच्या अखत्यारीत असून बालरंगभूमी परिषदेची भूमिका केवळ स्थानिक स्तरावर समन्वय आणि सहकार्य पुरविण्यापुरती मर्यादित आहे.’ अखिल भारतीय नाट्य परिषदेशी संलग्न असलेली ही परिषद राज्यभरातील बालकलाकारांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपक्रमांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत असते. त्यामुळे यंदाही संचालनालयाने ४ ऑगस्ट रोजीच्या पत्राद्वारे बालरंगभूमी परिषदेला परीक्षकांची आणि समन्वयकांची नावे सुचविण्यासाठी तसेच स्थानिक पातळीवरील आयोजनात सहकार्य करण्यासाठी निमंत्रित केले होते; मात्र या पत्राचा काही माध्यमांतून चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आणि काही संस्थांनी तसेच काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे स्पर्धा कोणाच्या ताब्यात गेली आहे, असा संभ्रम निर्माण झाला. याच पार्श्वभूमीवर सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने निवेदन जारी करून स्पर्धा शासनाच्या नियंत्रणाखालीच असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, या संपूर्ण घडामोडीनंतर बालनाट्य स्पर्धेच्या आयोजनासंबंधीचे गैरसमज दूर झाले असून, वादाला पूर्णविराम मिळाल्याचे मानले जात आहे. शासनाच्या मार्गदर्शनाखाली आणि बालरंगभूमी परिषदेच्या सहकार्याने या वर्षीची बालनाट्य स्पर्धा नेहमीप्रमाणेच उत्साहात पार पडेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
