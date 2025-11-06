बदलापुरात शिंदे सेनेला मोठा झटका
नाराज पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीची धरली वाट!
बदलापूर, ता. ६ (बातमीदार) : बदलापूर नगर परिषदेच्या निवडणुकीचे बिगुल वाजले असून, २ डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानासाठी शहरातील सर्वच पक्षांनी कंबर कसली आहे. निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून नाराज पदाधिकाऱ्यांच्या आयात-निर्यात प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, बदलापुरात शिंदे सेनेला मोठा झटका बसला असून, मोहनानंद नगर परिसरातील सेनेचे कट्टर पदाधिकारी तुषार साटपे यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांसमवेत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात (अजित पवार गट) प्रवेश केला आहे.
कॅबिनेट मंत्री आशिष दामले यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून साटपे यांनी राष्ट्रवादीची वाट धरली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेश मुंबई येथे पार पडला. तुषार साटपे यांचे बदलापूर पश्चिममधील मोहनानंद नगर, मांजर्ली आणि शनिनगर या परिसरात चांगले वर्चस्व आहे. प्रभाग क्रमांक ६ मधून साटपे हे इच्छुक उमेदवार होते. मात्र, ऐनवेळी पक्षाकडून (शिंदे सेना) तिकीट नाकारण्यात आल्यामुळे नाराज होऊन त्यांनी हा निर्णय घेतला.
राज्य निवडणूक आयोगाने नगर परिषदेच्या तारखा घोषित केल्यानंतर ही निवडणूक अस्तित्वाची लढाई म्हणून पाहिली जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश सरचिटणीस तथा परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष आशिष दामले यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाचा दर्जा मिळाल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची ताकद शहरात मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यामुळे शिंदे सेना किंवा भाजपातील नाराज उमेदवार आता राष्ट्रवादीची वाट धरत आहेत. तुषार साटपे यांच्या पक्षप्रवेशामुळे प्रभाग क्रमांक ६ मध्ये राष्ट्रवादीची ताकद वाढली असून, आगामी निवडणुकीत भाजप व राष्ट्रवादी युतीचा उमेदवार या ठिकाणी निवडून येईल, असा आशावाद कॅप्टन आशिष दामले यांनी व्यक्त केला.
शरद पवार गटातील महिलांचाही प्रवेश
शिंदे सेनेतील पदाधिकाऱ्यांनी अजित पवार गटात प्रवेश केला, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) मधील महिलांनी देखील महाविकास आघाडीवरील नाराजी व्यक्त करत अजित पवार गटात प्रवेश केला आहे.या महिलांनी पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस आशिष दामले यांची भेट घेऊन प्रवेश केला.या प्रवेशामुळे बदलापूर शहरात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) पक्षाची ताकद वाढत असून, २ डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानात पक्षाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, असे बोलले जात आहे.
