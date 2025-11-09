एस.एस.टी. महाविद्यालयात ‘वंदे मातरम् सार्धशती महोत्सव’
एसएसटी महाविद्यालयात वंदे मातरम् सार्धशती महोत्सव
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) ः वंदे मातरम् या राष्ट्रीय गीताच्या दीडशे वर्षपूर्तीनिमित्त एसएसटी महाविद्यालयात वंदे मातरम् सार्धशती महोत्सव राष्ट्रीय गीत सामूहिक गायन कार्यक्रम उत्साहात पार पडला. हा उपक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना विभागाच्या वतीने आयोजित करण्यात आला. महाविद्यालयाच्या प्रांगणात झालेल्या या गायनात विद्यार्थी, स्वयंसेवक आणि शिक्षकांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. कार्यक्रमादरम्यान वंदे मातरम् या गीताचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावले.
संस्थापक प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी यांनी सांगितले, वंदे मातरम् हे फक्त गीत नसून आपल्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे प्रतीक आहे. अशा उपक्रमांमुळे तरुण पिढीला आपल्या देशाच्या गौरवशाली परंपरेची जाणीव होते. याप्रसंगी उपप्राचार्य डॉ. संतोष करमानी, उपप्राचार्य डॉ. दीपक गवादे, उपप्राचार्य जीवन विचारे, देवीदास जळकोटे, महाविद्यालतील सर्व समन्वयक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
हा कार्यक्रम संस्थापक प्राचार्य डॉ. पुरस्वानी, आयक्यूएसी समन्वयक डॉ. खुशबू पूरस्वानी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडला. याचे संयोजन प्रा. जीवन विचारे केले. तर कार्यक्रम अधिकारी प्रा. मयूर माथूर, प्रा. नम्रता सिंग, प्रा. स्नेहा गुप्ता, प्रा. सुरभी त्रिवेदी आणि एनएसएस स्वयंसेवक यांनी मोलाचे योगदान केले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.