नवोदित साहित्यिकांचा सन्मान
अंबरनाथ, ता. ९ (वार्ताहर) : शहरातील नवोदित आणि उदयोन्मुख साहित्यिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘अंबर भरारी’, ‘ज्ञानदीप बहुउद्देशीय संस्था’ आणि ‘कोकण मराठी साहित्य परिषद (कोमसाप) अंबरनाथ शाखा’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक अभिनव साहित्य उपक्रम राबवण्यात येत आहे. नाटककार बाळ कोल्हटकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त या उपक्रमाअंतर्गत शहरातील लेखकांकडून विविध साहित्य प्रकारांतील हस्तलिखिते मागवण्यात आली आहेत.
निवड झालेल्या साहित्यिकांचा विशेष गौरव डिसेंबरमध्ये केला जाणार आहे. या उपक्रमात कथासंग्रह, कवितासंग्रह, नाट्यसंहिता, कादंबरी, ललित लेखसंग्रह, प्रवासवर्णन, चरित्र, बालसाहित्य आणि मुलाखती यांसह इतर साहित्य प्रकारांचा समावेश असेल. गौरव सोहळा धर्मवीर आनंद दिघे नाट्यमंदिरातील बाळ कोल्हटकर रंगमंचावर पार पडणार आहे. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान कथाकार व पटकथाकार किरण येले भूषवतील, तर उद् घाटन सिने लेखक-दिग्दर्शक महेंद्र पाटील यांच्या हस्ते होणार आहे.
स्वागताध्यक्ष निखिल चौधरी (अध्यक्ष, युवाशक्ती अंबरनाथ) आणि कार्याध्यक्ष सुनील चौधरी (माजी नगराध्यक्ष व कार्याध्यक्ष, कोमसाप) म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. या उपक्रमात आपले लेखन वाचकांसमोर सादर करण्यासाठी इच्छुकांनी हस्तलिखिते आयोजकांकडे पाठवावीत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. इच्छुकांनी श्रावणी फाटक ८०८७९८१३२२, अविनाश कुलकर्णी ८००७२८३३४६, मोहन कुलकर्णी ९४२०६०७०६०, कमलेश कोशे ९८६९२७९६८२ यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
