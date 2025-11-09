कल्याणमध्ये शिवसेना शिंदे गट, भाजपात जुंपली
कल्याणमध्ये निवडणुकीत युती तुटण्याचे संकेत
शिंदे गट आणि भाजपचे एकमेंकांवर टीकास्त्र
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिंदे गट आणि भाजप यांच्यात जुंपल्याचे दिसून येत आहे. दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी युती तोडण्याची भाषा वापरल्याने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी भाजपला आडवे करू, असे थेट आव्हान दिले, तर यावर भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांनी युती तोडा, तेव्हा कोणाची किती ताकद ते कळेल, असे प्रत्युत्तर दिले आहे.
बुधवारी (ता. ५) संध्याकाळी शिवसेना पदाधिकारी आणि माजी नगरसेवक मोहन उगले यांच्या वतीने आयोजित नारी शक्ती मेळाव्यात जिल्हाप्रमुख अरविंद मोरे यांनी उपस्थिती लावली होती. या वेळी भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र पवार यांचे नाव न घेता अरविंद मोरेंनी टीका केली. ते म्हणाले, शिवसेनेचे १० जण उभे होते, त्यामुळेच तुमच्या गळ्यात आमदारकीची झालर पडली, हे विसरू नका, तर एकीकडे श्रीकांत शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटायचे आणि त्याचवेळी शिवसेनेच्या शिलेदारांवर वार करायचे, हा शिवसेनेचा स्वभाव नाही. युती झाली नाही तर भाजपला आडवे करू, असे मोरे यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे. दरम्यान, या शाब्दिक युद्धामुळे केडीएमसी निवडणुकीत दोन्ही सत्ताधारी पक्ष एकत्र लढणार की, त्यांचा मार्ग वेगळा होणार, याकडे संपूर्ण राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
नरेंद्र पवार यांचे प्रत्युत्तर
मोरे यांच्या टीकेला नरेंद्र पवार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. ते म्हणाले की, मोरे यांच्या वक्तव्यावरून हे स्पष्ट होते की युती असतानाही त्यांनी बंडखोरी केली. याचा अर्थ युतीचा धर्म त्यांनी पाळला नाही. भाजपला वारंवार युती तोडून मागे यावे लागले, त्यांना युती नको असेल, तर त्यांनी उघडपणे घोषणा करावी. युती तोडा, तेव्हा कोणाची किती ताकद आहे हे कळेल, असे आव्हान त्यांनी मोरेंना दिले आहे.
