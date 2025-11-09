ठाण्यात डॉ. तरंग कृष्णा यांच्या हस्ते कॅन्सर हीलर सेंटर अँड इंटिग्रेटिव्ह रुग्णालयाचा शुभारंभ..
ठाण्यात आरोग्यसेवेचे नवे पर्व
डॉ. तरंग कृष्णा यांच्या हस्ते कॅन्सर हीलर सेंटर अँड इंटिग्रेटिव्ह रुग्णालयाचे उद्घाटन
ठाणे, ता. ९ (बातमीदार) : विज्ञान, अध्यात्म आणि समग्र उपचार यांचा संगम साधत ठाण्यात कॅन्सर हीलर सेंटर अँड इंटिग्रेटिव्ह हॉस्पिटलचे उद्घाटन डॉ. तरंग कृष्णा यांनी केले. याप्रसंगी अभिनेते सुधांशु पांडे आणि रोहित रॉय हे अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
हा उपक्रम आधुनिक वैद्यकशास्त्र आणि भारतीय परंपरेतील समग्र आरोग्य तत्त्वज्ञान यांना एकत्र आणणारा आहे. या रुग्णालयात आधुनिक ऑन्कोलॉजी, इम्यूनोथेरपी, सटीक निदान, आयुर्वेद, योग, पोषण, मानसिक आरोग्य, आध्यात्मिक उपचार आणि दीर्घायुष्य विज्ञान यांचा संगम साधला गेला आहे.
उपचार म्हणजे फक्त आजारावर मात करणे नाही, तर शरीर, मन आणि आत्मा यांचा समतोल साधणे आहे. येथे आम्ही विज्ञान आणि आत्मा यांचा संगम घडवून प्रत्येक रुग्णाला पूर्णत्वाने बरे होण्याचा अनुभव देण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असे डॉ. तरंग कृष्णा यांनी सांगितले. या रुग्णालयात प्रतिबंधात्मक आणि पुनर्योजी आरोग्यावर विशेष भर दिला जात असून, जीवनशैलीतील विकार, उपचारानंतरचा आरोग्य पुनर्वास आणि रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
दरम्यान, रोहित रॉय यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करत सांगितले, हे केवळ कॅन्सरचे उपचार केंद्र नसून, मन आणि शरीर दोन्हीच्या आरोग्याची काळजी घेणारे एक पूर्णत: समर्पित ठिकाण आहे, तर सुधांशु पांडे यांनी म्हटले, आता आरोग्यसेवा केवळ आजारांपुरती मर्यादित न राहता, व्यक्तीच्या समग्र आरोग्याकडे पाहण्याची गरज आहे. डॉ. कृष्णा यांचे हे रुग्णालय त्या दिशेने एक प्रेरणादायी पाऊल आहे. डॉ. कृष्णा यांचे हे केंद्र आरोग्यसेवेच्या नव्या युगाची सुरुवात मानली जात आहे, जिथे उपचार भीतीवर नव्हे, तर विश्वास, करुणा आणि समग्र आरोग्याच्या तत्त्वांवर आधारित असतील, असे त्यांनी म्हटले आहे.
