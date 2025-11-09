जीटी रुग्णालयात कॅथलॅब सुरू होणार
जी. टी. रुग्णालयात कॅथलॅब सुरू होणार
जे. जे., नायर, केईएम, सायन रुग्णालयांतही सेवांची अंमलबजावणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राज्यात हृदयरोगग्रस्तांची वाढती संख्या लक्षात घेता, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. दक्षिण मुंबईतील गोकुळदास तेजपाल (जी. टी.) सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयात अत्याधुनिक कार्डियाक कॅथेटेरायझेशन प्रयोगशाळा (कॅथलॅब) सुरू करण्याची तयारी सुरू झाली असून, त्यामुळे हृदयरोग रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
या प्रकल्पाअंतर्गत राज्यातील ११ सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कॅथलॅब सुविधा उभारण्यात येणार आहे. मुंबईतील जी. टी. रुग्णालयासह पालघरमधील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय या योजनेचा भाग आहेत.
मुंबईतील जी. टी. रुग्णालयात ही सुविधा उपलब्ध झाल्यानंतर जे. जे., नायर, केईएम आणि सायन या प्रमुख महापालिका रुग्णालयांतही अशाच प्रकारच्या सेवांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे समजत आहे. कॅथलॅबमध्ये भूल देणारे वर्कस्टेशन, इको मशीन, एसीटी मशीन अशा अत्याधुनिक उपकरणांचा समावेश असेल.
या नव्या सुविधेमुळे मुंबईतील विद्यमान रुग्णालयांवरील रुग्णांचा भार कमी होण्यास मदत होईल आणि दक्षिण मुंबई तसेच आसपासच्या भागातील नागरिकांना तत्काळ आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्यसेवा मिळेल. ही कॅथलॅब सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) पद्धतीवर उभारण्यात येणार असून, प्रकल्पाचा कार्यकाळ १५ वर्षांचा असेल. सरकारच्या मान्यतेनुसार तो पुढे जास्तीत जास्त पाच वर्षांनी वाढवता येणार आहे. या भागीदारीअंतर्गत, खासगी सेवा प्रदाता कॅथलॅब युनिटची खरेदी, स्थापना आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी गुंतवणूक करणार आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.