केडीएमसीतर्फे विद्यार्थी दिवस उत्साहात साजरा
पालिकेतर्फे विद्यार्थी दिवस उत्साहात
कल्याण, ता. ९ (वार्ताहर) ः दरवर्षी ७ नोव्हेंबर हा दिवस विद्यार्थी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. कल्याण-डोंबिवली महापालिका शिक्षण विभागामार्फत सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी दिवस शुक्रवारी (ता. ७) उत्साहात साजरा करण्यात आला. या उपक्रमांतर्गत सर्व शाळांमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा, कविता वाचन, रांगोळी स्पर्धा, वेशभूषा स्पर्धा अशा विविध उपक्रमांत विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना आजचा प्रत्येक विद्यार्थी हा देशाचा भविष्यातील आधारस्तंभ आहे. शिक्षण हेच प्रगतीचे एकमेव साधन असून आदर्श विद्यार्थी घडविणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले.
