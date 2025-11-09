निकृष्ट अन्न पुरवणाऱ्यांना पाच पट दंड
निकृष्ट अन्न पुरवणाऱ्यांना पाच पट दंड
पालिकेकडून कंत्राटदारांसाठी अटी कडक
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः महापालिकेने रुग्णालयांतील अन्नपुरवठ्याबाबत निर्णायक पाऊल उचलले असून कॅटरिंग कंत्राटदारांसाठीच्या अटी अधिक कडक केल्या आहेत. रुग्णांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी महापालिकेने दंडाची रक्कम पाच पट वाढवून एक हजार रुपयांहून थेट पाच हजार रुपये इतकी करण्यात आली आहे.
पालिकेच्या दहाही उपनगरीय रुग्णालयांमधील शाकाहारी भोजन पुरवठ्याच्या निविदांसाठी या नव्या अटी लागू झाल्या आहेत. याअंतर्गत, जेवण निकृष्ट दर्जाचे आढळल्यास तत्काळ दंड आकारला जाईल. तीनपेक्षा जास्त वेळा असुरक्षित किंवा निकृष्ट अन्न आढळल्यास कंत्राट रद्द करून बयाणा रक्कम जप्त केली जाईल. तसेच संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली. दरम्यान, अन्नाच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पालिकेने ‘एफडीए’ मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेद्वारे अन्नाची चाचणी अनिवार्य केली आहे. पालिका अधिकाऱ्यांना स्वतंत्रपणे नमुने गोळा करून चाचणीसाठी पाठवण्याचा अधिकार देण्यात आला असून, या चाचणीचा संपूर्ण खर्च कंत्राटदाराला करावा लागणार आहे.
वेळेवर अन्न न दिल्यास अतिरिक्त शुल्क
पालिका रुग्णालयांना वेळेवर अन्न मिळाले नाही, तर पालिका संबंधित कंत्राटदारावर देखरेख शुल्क आकारेल. तसेच, कंत्राटदाराने अन्न पुरवण्यात अपयश आल्यास रुग्णालयांना जवळच्या केटरर्सकडून अन्न मागवण्याची मुभा असेल, अशा परिस्थितीत मूळ कंत्राटदाराकडून १५ टक्के अतिरिक्त देखरेख शुल्क वसूल केले जाणार आहे.
पालिकेचा कठोर पवित्रा
बोलीपूर्व चर्चेत काही कंत्राटदारांनी कस्तुरबा रुग्णालय परिसरातच अन्न तयार करण्याची परवानगी आणि ४२ आठवड्यांच्या अनिवार्य बँक हमीत शिथिलता मागितली होती; मात्र पालिकेने या दोन्ही मागण्या नाकारत, ‘अन्नाची गुणवत्ता आणि शिस्त यात कोणतीही तडजोड चालणार नाही,’ असा ठाम पवित्रा घेतला.
१,६०० रुग्णांसाठी जेवण
पालिका दररोज सुमारे १,६०० रुग्णांना नाश्ता, चहा, सकाळ-सायंकाळचे जेवण पुरवते. यात मधुमेह, उच्च रक्तदाब, मीठमुक्त, मीठ-प्रतिबंधित तसेच आरटी-फीड आहार घेत असलेल्या रुग्णांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.