आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनाचा इशारा

मुंबई, ता. ९ ः राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियानांतर्गत महापालिकेच्या अधिपत्याखाली कार्यरत असलेल्या सुमारे १,२०० आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी कंत्राटदाराऐवजी थेट महापालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य खात्यात सामावून घेण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी संघटनेने सोमवारी (ता. १७) सकाळी ११ वाजता आझाद मैदान येथे बेमुदत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि चिटणीस संजय वाघ यांनी आरोग्यमंत्री तसेच पालिका आयुक्त यांच्या उपस्थितीत बैठकीचे आयोजन करून या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी केली आहे. कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अल्प पगारात मुंबईसारख्या शहरात संसार चालवणे कठीण झाले असून शासनाने त्यांच्या सेवांचा सन्मान राखत योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
