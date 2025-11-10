ब्रह्मांड कट्टा अंतर्गत कलासंस्कारतर्फे २३ नोव्हेंबरला विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक वेशभूषा स्पर्धा..
ब्रह्मांड कट्टा अंतर्गत कलासंस्कारतर्फे विद्यार्थ्यांसाठी वेशभूषा स्पर्धा
ठाणे, ता. १० (बातमीदार) : ब्रह्मांड कट्टा अंतर्गत कलासंस्कारतर्फे २३ नोव्हेंबर रोजी विद्यार्थ्यांसाठी एक अनोखी आणि रंगतदार वेशभूषा स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. हा उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या आत्मविश्वास, कल्पकता आणि सर्जनशीलता वाढविण्याच्या उद्देशाने राबवला जात आहे. ही स्पर्धा तीन वयोगटांमध्ये विभागली आहे. पहिला गट (सीनियर केजी ते दुसरी)साठी जंगलातील प्राणी, पक्षी, झाड, गुहा या विषयांवर आधारित वेशभूषा सादर करायच्या आहेत. यासाठी दीड मिनिटांचा कालावधी दिला जाईल. दुसऱ्या गटात (तिसरी ते पाचवी) रामायण-महाभारतमधील पात्रे किंवा व्यवसायावर आधारित वेशभूषा जसे शेतकरी, सुतार, भाजीवाला या विषयांवर सादरीकरण करता येईल आणि कालावधी दोन मिनिटांचा असेल. तिसऱ्या गटात (सहावी ते आठवी) रोबोट, इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट, रॉकेट, अंतराळवीर, सॅटेलाइट किंवा ग्रह यांसारख्या विषयांवर आधारित सादरीकरण अपेक्षित आहे. परीक्षणात वेशभूषेबरोबर अभिनय आणि संवाद सादरीकरणालाही महत्त्व दिले जाणार आहे. प्रत्येक गटातील दोन विजेत्यांना बक्षिसे दिली जातील. प्रवेश शुल्क २०० असून नोंदणीची शेवटची तारीख १५ नोव्हेंबर आहे. स्पर्धा सांजस्नेह ज्येष्ठ नागरिक सभागृह, ब्रह्मांड, ठाणे येथे होईल. नोंदणीसाठी अदिती (९८१९८९३५२३) किंवा सुमेधा (८२७५२२९७६३) यांच्याशी संपर्क साधावा.
