डहाणू नगर परिषदेसाठी ३८,६९३ मतदार
नगराध्यक्ष, २७ नगरसेवकांचे ठरवणार भवितव्य
कासा, ता. ९ (बातमीदार) : राज्यातील नगर परिषदा व नगर पंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. या अनुषंगाने डहाणू नगर परिषदेच्या निवडणुकीत एकूण ३८ हजार ६९३ मतदार नगराध्यक्ष आणि २७ सदस्यांचे भवितव्य ठरवणार आहेत.
यामध्ये १९,६४६ पुरुष मतदार, १९,०१८ महिला मतदार व २९ इतर मतदारांचा समावेश आहे. या निवडणुकीत १३ प्रभागांतील ४१ मतदान केंद्रांवरून २७ नगरसेवक व एक नगराध्यक्ष निवडला जाणार आहे. नामनिर्देशनपत्र स्वीकृतीची मुदत १० नोव्हेंबर ते १७ नोव्हेंबर २०२५ अशी असून, ही प्रक्रिया दररोज सकाळी ११.०० ते दुपारी ३.०० वाजेपर्यंत पार पडणार आहे. ऑनलाइन नामनिर्देशनपत्र भरण्याची अंतिम वेळ १७ नोव्हेंबरला दुपारी २ वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
यावर्षी नामनिर्देशन प्रक्रिया पूर्णपणे संगणकीकृत पद्धतीने पार पडणार आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने उमेदवारांना सुलभतेने अर्ज भरता यावा यासाठी ‘महाआयटी’च्या सहाय्याने विशेष सॉफ्टवेअर विकसित केले आहे. संभाव्य उमेदवारांनी https://mahasecelec.in/ या संकेतस्थळावर स्वतःची नोंदणी करून, ऑनलाइन नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरून त्याची प्रिंट काढावी. त्यावर स्वाक्षरी करून ती प्रत विहित वेळेत निवडणूक निर्णय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, डहाणू येथे सादर करणे आवश्यक आहे, अशी माहिती सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा मुख्याधिकारी अक्षय गुडधे यांनी दिली.
---
मतदारसंख्या अन् केंद्रे
१९,६४६
पुरुष मतदार
१९,०१८
महिला मतदार
२९
इतर मतदार
४१
मतदान केंद्रे
