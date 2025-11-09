सुरक्षा रक्षकांच्या नियमबाह्य नेमणूका?
डॉक्टरांना मारहाण प्रकरणाला वेगळे वळण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः कूपर रुग्णालयातील डॉक्टरांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर रुग्णालय प्रशासनातील सुरक्षेतील निष्काळजी समोर आली आहे. सुरक्षेची जबाबदारी खासगी कंत्राटदारांकडे देताना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचेही समजते.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ‘काही वर्षांपूर्वी रुग्णालयासाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र सुरक्षा दल (एमएसएफ) कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती मंजूर करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांचा पगार महापालिकेकडून दिला जाणार होता; मात्र त्या माध्यमातून आर्थिक लाभ न मिळाल्याने तत्कालीन रुग्णालय प्रशासनाने हा प्रस्ताव विरोधात नेऊन कंत्राटदारामार्फत सुरक्षा पुरविण्याचा मार्ग अवलंबल्याची बाब समोर आली आहे.’ कंत्राट प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. प्रत्येक सुरक्षा रक्षकासाठी सुमारे ३० हजार रुपयांचा पगार पालिकेकडून कंत्राटदाराला दिला जात असतानाही, प्रत्यक्षात सुरक्षा रक्षकांना केवळ १५ हजार रुपयांमध्ये काम करावे लागत असल्याचे उघड झाले आहे. याशिवाय, त्यांना पीएफ, ईएसआयसीसारख्या मूलभूत गरजांचा कोणताही लाभ मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. सूत्रांच्या मते, या सर्व त्रुटींकडे डोळेझाक करण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दरमहा दोन ते तीन लाख रुपयांचा ‘हप्ता’ दिला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
रुग्णांवर उपचारास डॉक्टरांचा नकार
दरम्यान, डॉक्टरांच्या संपामुळे रुग्णसेवा कोलमडली असून, काही विभागप्रमुखही कामावर रुजू होण्यास नकार देत आहेत. त्यातच शनिवारी (ता. ८) आपत्कालीन विभागात एका रुग्णाच्या घशात माशाचा काटा अडकल्याचे प्रकरण आले असता त्याच्यावर डॉक्टरांनी उपचारास नकार दिल्याने या रुग्णाला दुसऱ्या रुग्णालयात हलवण्यात आले. या सर्व प्रकारामुळे कूपर रुग्णालयातील सुरक्षा व्यवस्था, कंत्राटातील भ्रष्टाचार आणि प्रशासनाची निष्काळजी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.
सुरक्षा रक्षक म्हणून ज्येष्ठ नागरिकांची नेमणूक
कूपर रुग्णालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की ‘सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक चुकीच्या पद्धतीने झाली आहे. निविदेत नमूद करण्यात आलेल्या अनेक नियमांना बगल देत ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षा रक्षक म्हणून नेमण्यात आले आहे, जे कोणत्याही नियमात बसत नाहीत. याविषयी पालिका अधिकाऱ्यांनाही सांगण्यात आले होते; मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.’
