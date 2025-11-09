कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पारणी पुरवठा मंगळवारी बारा तास बंद
कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा मंगळवारी १२ तास बंद
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ९ ः कल्याण, टिटवाळा शहरांचा पाणीपुरवठा मंगळवारी (ता. ११) १२ तास बंद राहणार आहे.
मंगळवारी सकाळी ९ ते रात्री ९ या वेळेत पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे. मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रावर देखभाल दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे, असे कल्याण -डोंबिवली महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने सांगितले आहे. कल्याण, टिटवाळा शहर परिसराला उल्हास नदी काठच्या मोहिली जलशुद्धीकरण केंद्रातून पाणीपुरवठा केला जातो. या केंद्राच्या यांत्रिक आणि तांत्रिक देखभाल दुरुस्तीचे कामे येत्या मंगळवारी केला जाणार आहे.
कल्याण पूर्वेतील वालधुनी परिसर, कल्याण पश्चिमेतील बिर्ला महाविद्यालय परिसर, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग परिसर, टिटवाळा अ प्रभाग क्षेत्रातील मांडा, टिटवाळा मोहने, आंबिवली, धाकटे शहाड, शहाड, बंदरपाडा वडवली परिसराचा पाणीपुरवठा बंद राहणार आहे.
१२ तास पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येत असल्याने दुसऱ्या दिवशी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता पाणीपुरवठा विभागाने वर्तवली आहे. नागरिकांनी एक दिवस पुरेल इतका पाणीपुरवठा आपल्या घरात करून ठेवावा, असे पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
