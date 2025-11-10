भाजपच्या गळाला लागण्याची शक्यता
महेश गायकवाड भाजप प्रवेश चर्चेला पूर्णविराम
शिंदेंनी राखली ५५ हजार मतांची ताकद
कल्याण, ता. १० (बातमीदार) : शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी रविवारी (ता. ९) भारतीय जनता पक्षात (भाजप) प्रवेश केला. त्यांच्यासोबत काही माजी नगरसेवक आणि काँग्रेसचे पदाधिकारीही भाजपमध्ये सामील झाले. याच यादीत शिवसेना शिंदे गटाचे नेते महेश गायकवाड यांचेही नाव असल्याच्या चर्चांनी जोर धरला होता; मात्र दीपेश म्हात्रे यांच्या भाजप प्रवेशाच्या पूर्वसंध्येलाच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महेश गायकवाड यांच्या खांद्यावर पुन्हा एकदा अधिकृतपणे धनुष्यबाणाची (शिवसेनेची) जबाबदारी सोपवली आहे. शिंदे यांनी महेश गायकवाड यांना कल्याण पूर्व व उल्हासनगर विधानसभा संपर्कप्रमुख पदाची जबाबदारी दिली आहे. या निर्णयामुळे महेश गायकवाड यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चा तूर्तास थांबल्या असून, शिंदे गटाने त्यांच्या ५५ हजार मतांसह कल्याण पूर्वेची कमान राखली असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
महेश गायकवाड यांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत कल्याण पूर्व मतदारसंघातून भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांच्याविरोधात अपक्ष निवडणूक लढवली होती. अपक्ष असूनही त्यांनी दुसऱ्या क्रमांकाची ५५ हजाराहून अधिक मते मिळवून सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. राजकीय जाणकारांच्या मते, महेश गायकवाड यांनी मिळवलेल्या याच ५५ हजार मतांनी भाजपला भुरळ घातली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याबद्दल महेश गायकवाड यांना शिंदेंच्या शिवसेनेतून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर बराच काळ त्यांचा पक्षात पुनःप्रवेश झाला नव्हता. त्यामुळे अशा परिस्थितीत भाजपचे आमंत्रण स्वीकारले जाण्याची शक्यता होती. मात्र दीपेश म्हात्रेंच्या भाजप प्रवेशापूर्वीच शिंदेंनी त्यांना महत्त्वाची जबाबदारी देऊन या चर्चांना विराम दिला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.