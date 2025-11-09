वातावरणातील बदलामुळे खोकला-सर्दीचे रुग्ण वाढले
वातावरणातील बदलामुळे खोकला-सर्दीचे रुग्ण वाढले
संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव; विशेषतः लहान मुले सर्वाधिक प्रभावी
जव्हार, ता. ९ (बातमीदार) : ऑक्टोबर संपून नोव्हेंबर सुरू झाला असला तरी पावसाच्या सरी अजूनही सुरूच आहेत. त्यामुळे थंडीची चाहूल लागण्यास विलंब होत असून, हवामानातील अनिश्चिततेचा परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर दिसून येत आहे. गेल्या आठवडाभरात जव्हार शहर व तालुका परिसरात सर्दी, खोकला, ताप, घशात खवखव अशा तक्रारींनी रुग्णांची संख्या वाढली आहे.
हवामानात सतत होणारा बदल, कधी ऊन, कधी पाऊस, कधी थंडी यामुळे नागरिकांच्या शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होत असल्याने संसर्गजन्य आजारांनी डोके वर काढले आहे. विशेषतः लहान मुलांना खोकला, सर्दी, ताप आणि जुलाबाची लक्षणे दिसत आहेत. शाळा सुरू झाल्याने संपर्कातून संक्रमण वेगाने पसरत आहे. जव्हार उपजिल्हा रुग्णालयाच्या ओपीडीतील रुग्णसंख्या ३०० वरून ५०० पर्यंत वाढली असून, खासगी दवाखान्यांमध्ये दररोज १५० ते २०० रुग्ण उपचार घेत आहेत. यापैकी सुमारे ६० टक्के रुग्ण हे संसर्गजन्य आजारांनी ग्रस्त असल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, हवामानातील या अस्थिरतेमुळे सकाळी गारवा, दुपारी उन्हाचे चटके आणि सायंकाळी पावसाच्या सरी असा चक्राकार बदल होत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेणे अत्यावश्यक असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले.
...................
आरोग्य सूचना
आहारात बाजरी, मका आणि पालेभाज्यांचे प्रमाण वाढवावे. कोमट पाणी प्यावे, थंड पदार्थ टाळावेत. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी नियमित व्यायाम, योग आणि प्राणायाम करावा. यामुळे संसर्गजन्य आजारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होते, असे आवाहन डॉ. संजय कावळे, वैद्यकीय अधीक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय जव्हार यांनी केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.