आर्मी कॅम्पमध्ये घरात चोरी
आर्मी कॅम्पमध्ये घरफोडी करणाऱ्यांना अटक
कांदिवली, ता. ९ (बातमीदार) ः मालाड पूर्व येथील सीओडी, आर्मी कॅम्प परिसरात दिवसा बंद घरात चोरी करणाऱ्या आरोपींना मुंबई गुन्हे शाखा, कक्ष १२ने अटक केली आहे. आरोपींनी घरातून अग्निशस्त्र, काडतुसे, चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरली होती. ही चोरी शनिवारी (ता. १) उघडकीस आली आणि दिंडोशी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.
गुन्हे शाखेने तांत्रिक तपास आणि गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपींची ओळख पटवून सापळा रचून त्यांना ताब्यात घेतले. याप्रकरणी दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून एका विधिसंघर्षग्रस्त बालकाला ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्याकडून एक अग्निशस्त्र, नऊ जिवंत काडतुसे आणि ४८० ग्रॅम वजनाचे चांदीचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. अटक केलेल्या आरोपींना पुढील तपासासाठी दिंडोशी पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले आहे, तर बालकाला त्याच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. सहाय्यक पोलिस आयुक्त (डी-उत्तर) प्रशांत राजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे शाखा, कक्ष-१२, दहिसरचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सचिन गवस, पोलिस निरीक्षक बाळासाहेब राऊत आणि त्यांच्या पथकाने ही यशस्वी कामगिरी पार पाडली.
