परळ-प्रभादेवी रेल्वे पूल सर्वांसाठी खुला!
रेल्वेकडून ‘ना तिकीट क्षेत्र’ म्हणून घोषित; पादचाऱ्यांना दिलासा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ ः एल्फिन्स्टन रेल्वे पूल पाडकामानंतर मध्य रेल्वेने परळ ते प्रभादेवीदरम्यानचा पादचारी पूल ‘ना तिकीट क्षेत्र’ म्हणून घोषित केला असून, या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाच्या कामासाठी एल्फिन्स्टन पूल पाडण्याचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) सुरू केले आहे. १० सप्टेंबरपासून हा पूल पूर्णपणे बंद करण्यात आला असून, यावरील पादचारी मार्गिकाही बंद झाली आहे. त्यामुळे परळ आणि प्रभादेवी (पूर्व-पश्चिम) दरम्यान ये-जा करणाऱ्या स्थानिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. या पार्श्वभूमीवर महारेल कंपनीने ६ सप्टेंबर रोजी रेल्वे प्रशासनाला पत्र पाठवून परळ ते प्रभादेवी स्थानकांना जोडणारा रेल्वे पूल ‘ना तिकीट क्षेत्र’ घोषित करण्याची विनंती केली होती; मात्र रेल्वेकडून तत्काळ निर्णय न घेतल्याने, या पुलावरून जाणाऱ्या स्थानिकांवर विनातिकीट प्रवासाचा दंड आकारण्यास सुरुवात झाली होती. त्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. याविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्थानिक पदाधिकारी मंगेश कसालकर यांनी आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने अखेर माघार घेत हा पूल ‘ना तिकीट क्षेत्र’ म्हणून घोषित केला; मात्र तिकीट नसलेल्यांनी या पुलावरून फलाटांवर उतरू नये, अशी सूचना रेल्वेकडून सार्वजनिक फलकांद्वारे करण्यात आली आहे.
