महावितरणची स्पर्धा बुधवारपासून
महावितरणची स्पर्धा
बुधवारपासून
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : महावितरण कर्मचाऱ्यांच्या क्रीडा कौशल्याला वाव देण्यासाठी दरवर्षी राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. ही स्पर्धा १२ ते १५ नोव्हेंबरदरम्यान अमरावतीच्या श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या क्रीडा संकुलात होणार असून, त्यात १६ परिमंडलातील ११६० खेळाडूंचे आठ संघ सहभागी होणार आहेत. पारितोषिक वितरण कार्यक्रम शनिवारी १५ नोव्हेंबरला दुपारी ५ वाजता होणार आहे.
महावितरणच्या या स्पर्धेचे उद्घाटन बुधवारी (ता. १२) सकाळी ९.१५ वाजता महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या हस्ते होणार आहे. या स्पर्धेत क्रिकेट, बॅडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिक्वाइट, कॅरम, कबड्डी, व्हॉलीबॉल, खो-खो, ॲथलेटिक्स, कॅरम आणि ब्रिज आदी २२ क्रीडा प्रकारांचा समावेश असून, वैयक्तिक व सांघिक खेळ प्रकारातील विजेते व उपविजेत्यांना अनुक्रमे सुवर्ण व रौप्यपदकांनी गौरविण्यात येणार आहे. स्पर्धेतील सर्वसाधारण विजेत्या संघाला अजिंक्यपदाचा करंडक प्रदान करण्यात येणार आहे.
