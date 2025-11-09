आरजेएमडीएस इंग्लिश स्कूलमध्ये “एक एहसास” उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य जागरूकता कार्यक्रम
‘एक एहसास’ उपक्रमांतर्गत मानसिक आरोग्य जागरूकता कार्यक्रम यशस्वी
जोगेश्वरी, ता. ९ (बातमीदार) : रोटरी क्लब ऑफ मुंबई शिवाजी पार्कने ‘एक एहसास : आत्महत्या प्रतिबंधाबाबत जागरूकता’ या उपक्रमांतर्गत शनिवरी (ता. ८) जोगेश्वरी येथील आरजेएमडीएस इंग्लिश स्कूलमध्ये मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता सत्राचे यशस्वी आयोजन केले.
‘सुखम मनस’ या उपक्रमाच्या संस्थापक, काउन्सलिंग सायकोलॉजिस्ट स्वेता रामकृष्ण यांनी या वेळी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यांनी भावनिक जागरूकता, आत्मसंवाद आणि मानसिक संतुलन या महत्त्वाच्या विषयांवर अत्यंत प्रेरणादायी पद्धतीने मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनीही मोठ्या उत्साहाने प्रश्न विचारून आपल्या मानसिक आरोग्याबाबतच्या शंकांचे निरसन करून घेतले.
या कार्यक्रमाला संस्थेचे उपकार्याध्यक्ष अशोक परब, सीईओ दीपक खानविलकर, शाळा समिती सदस्या इंद्रायणी सावंत, मुख्याध्यापिका डींपल दुसाने आणि शबनम हुल्लर यांची उपस्थिती होती. रोटरी क्लब ऑफ मुंबई शिवाजी पार्ककडून उपाध्यक्षा प्रज्ञा सिन्हा, सचिव समृद्धी जठार आणि सदस्य जय जगताप यांनी सहभाग घेतला. विद्यार्थ्यांमध्ये मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता वाढवण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.