सायदे ग्रामपंचायतीमधील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात
शासकीय आरोग्य यंत्रणेच्या उपाययोजनांना यश
मोखाडा. ता. ९ (बातमीदार) ः मोखाड्यातील सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायतीमधील बोरशेती आणि हुंड्याचीवाडी येथे दूषित पाण्यामुळे गॅस्ट्रोची साथ पसरली होती. येथे आरोग्य विभागाने तातडीने एक आरोग्य पथक नियुक्त करून ऊपचार केले. दूषित पाण्याच्या विहिरीचे पाणी पिण्यास निर्बंध घालून ग्रामस्थांचे प्रबोधन करून गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आणली आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
सायदे-जोगलवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील बोरशेती येथे नागरिकांना प्रथम गॅस्ट्रोच्या साथीने घेरले होते. त्यापाठोपाठ या साथीने हुंड्याचीवाडी येथील नागरिकांनाही त्रास झाला. अठवडाभरात ७८ रुग्ण गॅस्ट्रोग्रस्त झाले. दोन्ही गावांत विहिरीतील दूषित पाणी पिल्याने, गॅस्ट्रोच्या साथीचा फैलाव झाला होता. या रुग्णांवर खोडाळा प्राथमिक आरोग्य केंद्र, मोखाडा ग्रामीण रुग्णालय आणि नाशिकच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. आता एका रुग्णावर नाशिकच्या रुग्णालयात उपचार सूरू असून, इतर सर्व रुग्णांना घरी सोडण्यात आले आहे. दरम्यान, आरोग्य यंत्रणेने तातडीने या गावांमध्ये एका वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचे पथक तैनात केले होते. तसेच अंगणवाडी सेविका, आशा कार्यकर्ती यांची मदत घेऊन गावातील घराघरात जाऊन सर्वेक्षण केले. तसेच दूषित पाण्याची विहीर सील करून पाणी शुद्ध करण्याची प्रक्रिया राबवली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गावांतील गॅस्ट्रोची साथ आटोक्यात आली आहे.
बोरशेती येथे मंगळवारी (ता. ४), तर हुंड्याचीवाडी येथे शुक्रवारी (ता. ७) शेवटचा रुग्ण आढळला. येथे तातडीने उपाययोजना करण्यात आल्या. त्यामुळे साथ आटोक्यात आली आहे. सर्व रुग्णांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याने, त्यांना घरी सोडण्यात आले आहे. केवळ एका रुग्णावर नाशिक सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत, मात्र त्याची तब्येत स्थिर आहे. या ठिकाणी नियुक्त केलेले वैद्यकीय पथक अजूनही आठवडाभर कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे.
- डाॅ. भाऊसाहेब चत्तर, तालुका वैद्यकीय अधिकारी, मोखाडा
