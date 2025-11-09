राधा, आराध्या, अन्वी, शनाया शारव, रौनकची दमदार कामगिरी
राधा, आराध्या, अन्वी, शनाया
शारव, रौनकची दमदार कामगिरी
ठाणे, ता. ९ : राधा रावराणे, आराध्या मोहिते, अन्वी मोरे, शनाया ठक्कर, शारव शहाणे, रौनक यादव आणि अन्नामलाई यांनी ठाणे महानगरपालिका जिल्हास्तरीय आंतरशालेय बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये चमकदार कामगिरी केली.
ठाणे महानगरपालिकेच्या दादोजी कोंडदेव क्रीडा प्रेक्षागृहातील खंडू रांगणेकर बॅडमिंटन हॉल येथे ठाणे महानगरपालिका विभागीय व जिल्हास्तरीय आंतरशालेय बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धा मोठ्या उत्साहात पार पडली. या दोन दिवसांच्या स्पर्धेत ठाणे जिल्ह्यातील ३५ पेक्षा अधिक शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील तब्बल ७०० हून अधिक खेळाडूंनी सहभाग घेतला होता. ही स्पर्धा ठाणे जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय आणि ठाणे शहर व जिल्हा बॅडमिंटन असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडली.
ठाणे बॅडमिंटन अकादमीच्या खेळाडूंनी वैयक्तिक गटांमध्ये पुन्हा एकदा आपला झेंडा उंचावला. १४ वर्षांखालील मुलींच्या गटात शनाया ठक्कर (डी. ए. व्ही. पब्लिक स्कूल) हिने दमदार खेळ करत अजिंक्यपद पटकावले. शनाया ही ठाणे बॅडमिंटन अकादमीची अत्यंत मेहनती खेळाडू असून, राज्य आणि विभागीय यशानंतर तिने शालेय स्तरावरही ठाण्याचे नाव उज्ज्वल केले आहे. १७ वर्षांखालील मुलींच्या वैयक्तिक गटात ठाणे बॅडमिंटन अकादमीच्या राधा रावराणे (सावित्रीदेवी थिराणी विद्यालय), आराध्या मोहिते (जे. व्ही. एम. एस. न्यू इंग्लिश स्कूल) आणि अन्वी मोरे (सुमतीदेवी सिंघानिया स्कूल) या तिन्ही खेळाडूंची ठाणे महानगरपालिका (टीएमसी)तर्फे राज्यस्तरीय शालेय बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. या तिन्ही खेळाडूंनी आपल्या उत्कृष्ट आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीच्या बळावर ठाण्याचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान मिळवला आहे.
मुलांच्या गटातही ठाणे बॅडमिंटन अकादमीच्या खेळाडूंनी प्रभावी कामगिरी केली. १७ वर्षांखालील मुलांच्या गटात शारव शहाणे (सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल) याने उपविजेतेपद मिळवले, तर रौनक यादव (सरस्वती विद्यालय, राबोडी) याने तृतीय क्रमांक पटकावला. या दोघांनीही विभागीय आणि राज्यस्तरीय स्पर्धांमध्ये ठाण्याचा झेंडा उंचावल्यावर शालेय स्तरावरही आपली सातत्यपूर्ण कामगिरी कायम ठेवली आहे. त्याचप्रमाणे १४ वर्षांखालील मुलांच्या वैयक्तिक गटात अन्नामलाई (सुमतीदेवी सिंघानिया स्कूल) याने अजिंक्यपद पटकावले.
शुभम राजे कनिष्ठ महाविद्यालय अजिंक्य
सांघिक गटात मुलांच्या १९ वर्षांखालील गटात शुभम राजे कनिष्ठ महाविद्यालय या संघाने अजिंक्यपद मिळवले, तर व्ही. पी. एम. जोशी बेडेकर महाविद्यालय उपविजेता ठरले. १७ वर्षांखालील मुलांच्या गटात डी. ए. व्ही.पब्लिक स्कूल विजेता ठरले, तर न्यू होरायझन स्कूल, वसंत लॉन्स यांनी रौप्यपदक मिळवले. १४ वर्षांखालील मुलांच्या गटात ठाणे पोलिस स्कूलने विजेतेपद पटकावले, तर पोदार इंटरनॅशनल स्कूलने उपविजेतेपद मिळवले. मुलींच्या गटात १९ वर्षांखालील वर्गात शुभम राजे कनिष्ठ महाविद्यालयने अजिंक्यपद पटकावले, सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल उपविजेता ठरले आणि सेंट झेवियर्स इंग्लिश हायस्कूलने तृतीय क्रमांक पटकावला.
