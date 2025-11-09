खाजगी धान्य विक्रेत्याच्या गोदामाला ठोकले टाळे
खासगी धान्य विक्रेत्याच्या गोदामाला ठोकले टाळे
सरकारी धान्याचा काळाबाजार
शहापूर, ता. ९ (वार्ताहर) ः गोरगरिबांच्या तोंडचा घास काळाबाजारात विक्रीच्या प्रयत्नात असणाऱ्या धान्याचे प्रकरण शहापुरात उघडकीस आल्यानंतर रेशन धान्य वितरण व्यवस्थेतील अनियमिततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकरणाचा शहापूर पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला असून तहसील प्रशासनानेही या प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे. गोदामाला सील ठोकून गोदाम मालक रमेश अग्रवाल यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोदामाची तहसीलदार परमेश्वर कासुळे यांनी तपासणी केली असता तब्बल ६९५ क्विंटल तांदूळ जास्तीचा आढळून आला आहे. विशेष म्हणजे, शासनाकडून रेशन दुकानदारांना वितरित करण्यात येणारा तांदूळ या झाडाझडतीत निदर्शनास आल्याने खळबळ उडाली आहे.
भिवंडीतील गोदामातून शहापूर तालुक्यातील अघई येथील रेशनिंगमध्ये जाणारा गहू व तांदळाचा तब्बल १६५ क्विंटल धान्याने भरलेला शासकीय ट्रक शहापूरच्या एका खासगी गोदामासमोर आढळून आला होता. पुरवठा अधिकाऱ्यांनी याप्रकरणी केलेल्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी ट्रक व धान्य जप्त करून ट्रकचालक एजाज शहा याला बेड्या ठोकल्या असून अन्य एक जण यामध्ये फरार झाला आहे. पोलिस उपअधीक्षक मिलिंद शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहापूर पोलिसांनी वेगाने तपास सुरू केला आहे. भिवंडीतील गोदाम ते शहापूर तालुक्यातील अघईचे रेशन दुकान यामधील साखळी उलगडण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक मुकेश ढगे यांनी स्पष्ट केले. तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, पुरवठा निरीक्षण अधिकारी अमृता सूर्यवंशी यांनी गोदामाची झाडाझडती घेतली. गोदाम मालक रमेश अग्रवाल यांच्याविरुद्ध पुरवठा निरीक्षक गीतांजली गोरे यांनी तक्रार केल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.