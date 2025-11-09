महिलेला बळजबरीने कामावर नेण्याचा प्रयत्न
महिलेला बळजबरीने कामावर नेण्याचा प्रयत्न
वाडा पोलिस ठाण्यात तिघांविरोधात गुन्हा दाखल
वाडा, ता. ९ (बातमीदार) ः कातकरी समाजातील महिलेला बळजबरीने वीटभट्टीवर नेण्याचा प्रयत्न श्रमजीवी संघटनेच्या हस्तक्षेपामुळे रोखण्यात आला. याप्रकरणी वाडा पोलिस ठाण्यात तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तालुक्यातील गौरापूर येथील कातकरी समाजातील महिला पती व दोन मुलांसह वीटभट्टीवर काम करतात. काही महिन्यांपूर्वी त्यांनी सुदर्शन भोईर (रा. पिंपळास, ता. वाडा) यांच्याकडून वीटभट्टीवरील कामासाठी एकूण २८ हजार रुपये आगाऊ म्हणून घेतले होते; परंतु तेव्हापासून ती कामावर गेली नव्हती. अखेर शनिवारी (ता. ८) सुदर्शन भोईर पत्नी, मुलगा व तक्रारदार महिलेची नणंद गौरापूर येथे आले. आगाऊ पैसे घेतल्याने आता कामावर यावेच लागेल, असे सांगत महिलेला बळजबरीने घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मुलाची प्रकृती ठीक नसल्याने त्यांनी कामावर येण्यास नकार दिला. त्यानंतर भोईर यांच्या पत्नीने महिलेला जातीवाचक शिवीगाळ करून जबरदस्तीने कामावर नेण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, या वेळी झालेल्या आरडाओरडीमुळे गावातील श्रमजीवी संघटनेचे वाडा तालुका सचिव सूरज दळवी, नामदेव पवार यांनी हस्तक्षेप करून महिलेची सुटका केली. त्यानंतर संघटनेच्या पालघर जिल्हा महिला प्रमुख रेखा पऱ्हाड, सूरज दळवी, बाळू लहांगे, सुजाता पारधी यांच्या मदतीने महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यानुसार वाडा पोलिसांनी वीटभट्टी मालक सुदेश भोईर, पत्नी व मुलाविरोधात भारतीय न्याय संहितेसह वेठबिगारपद्धती उच्चाटन अधिनियमान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला. पोलिस उपअधीक्षक समीर मेहेर यांच्या मार्गदर्शनात पोलिस निरीक्षक दत्तात्रय किंद्रे पुढील तपास करीत आहेत.
