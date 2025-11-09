सुभाष पवार भाजपाच्या गोटात!
सुभाष पवार यांचा लवकरच भाजपत प्रवेश
आमदार किसन कथोरे यांची माध्यमांना माहिती
बदलापूर, ता. ९ (बातमीदार) ः शहरातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ होणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत मुरबाड मतदारसंघातून आमदार किसन कथोरे यांच्याविरोधात निवडणूक लढणारे सुभाष गोटीराम पवार, आता भाजपत प्रवेश करणार असल्याची अधिकृत घोषणा आमदार किसन कथोरे यांनी केली आहे.
बदलापुरातील आमदार कथोरे यांच्या पक्ष कार्यालयात शनिवारी आयोजित कार्यक्रमात शिंदेसेनेचे पदाधिकारी महेश जाधव यांनी भाजपत प्रवेश केला. सुभाष पवारदेखील लवकरच वरिष्ठांच्या उपस्थितीत भाजपत प्रवेश करणार असल्याची माहिती आमदार कथोरे यांनी माध्यमांना दिली. सुभाष पवार हे माजी आमदार गोटीराम पवार यांचे पुत्र असून, त्यांना स्थानिक पातळीवर मोठा जनाधार आहे. या वेळी पत्रकारांनी कथोरे यांना, सुभाष पवार यांचा पक्षप्रवेश हा महाविकास आघाडीला मोठा धक्का आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, यावर आमदार कथोरे यांनी हा धक्का महाविकास आघाडीला नव्हे तर २०२४च्या निवडणुकीत, महायुतीत असूनही माझ्याविरोधात काम करणाऱ्या, काही ‘हौसे, गवसे, नवसें’ना धक्का बसणार असल्याचा टोला, त्यांनी शिंदे सेनेच्या नेत्यांना लगावल्याची चर्चा आहे.
