गिरणी कामगार घरप्रश्नी लवकरच निर्णय
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांचे आश्वासन
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ९ : गिरणी कामगारांच्या घरप्रश्नी संबंधित फाइल माझ्याकडे आली आहे. आता फक्त सही करायची बाकी आहे,” त्यावर लवकर निर्णय होईल. तसेच गिरणी कामगारांच्या घरप्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कामगार नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या निवासस्थानी शिष्टमंडळाने भेट घेऊन निवेदन दिले. शिष्टमंडळात निवृत्ती देसाई, कॉ. विजय कुलकर्णी, हेमंत गोसावी, ॲड. अरुण निंबाळकर, रमाकांत बने, बबन मोरे, संतोष सावंत यांचा समावेश होता.
“घर आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं!” अशा गगनभेदी घोषणांनी ठाणे परिसर रविवारी दणाणून गेला. गिरणी कामगार घराच्या प्रश्नावरील आश्वासनांची पूर्तता व्हावी, यासाठी १४ ते १६ कामगार संघटना एकत्र येऊन स्थापन झालेल्या ‘गिरणी कामगार संयुक्त लढा समिती’तर्फे ठाण्यात “स्मरण मोर्चा” काढण्यात आला. गेल्या ९ जुलैला आमदार सचिन अहिर यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर १० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) एकनाथ शिंदे यांनी विधान भवनात कामगार नेते व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, घरप्रश्नी सकारात्मक निर्णय जाहीर केला होता. सरकारने १५ मार्च २०२४ रोजी शेलू आणि वांगणी येथील घरबांधणीसंदर्भात जारी केलेल्या अध्यादेशात कामगारांचा हक्क हिरावून घेणारे १७ वे कलम समाविष्ट केले होते. मात्र संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर हे कलम रद्द करून नवा अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच मुंबईत उपलब्ध जागांवर कामगारांना घरे देण्यास सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली होती. तीन महिने उलटून गेल्यानंतरही सरकारकडून कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही.
