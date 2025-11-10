थोडक्यात बातम्या रायगड
खारघरमध्ये सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ सादरीकरण
खारघर (बातमीदार) ः ‘वंदे मातरम्’ गीताला १५० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने रामशेठ ठाकूर पब्लिक स्कूलतर्फे भव्य सामूहिक सादरीकरणाचे आयोजन करण्यात आले. विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीच्या ओजस्वी वातावरणात हे गीत समूहाने सादर केले. या कार्यक्रमात शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, तसेच भाजप खारघर मंडलाचे पदाधिकारी आणि विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. प्रसंगी ब्रिजेश पटेल, प्रविण पाटील, दीपक शिंदे, नरेश ठाकूर, निलेश बाविस्कर, समीर कदम आदी मान्यवर उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांनी देशभक्ती, राष्ट्रीय एकात्मता आणि भारतीय संस्कृतीतील मातृभूमीप्रेम यावर भाष्य केले.
.................
बेकायदा पार्किंगवर कारवाईची मागणी
नवीन पनवेल (बातमीदार) ः खांदा कॉलनी परिसरातील गॅरेजसमोर होत असलेल्या अनधिकृत वाहन पार्किंगवर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी स्त्री शक्ती फाउंडेशनच्या अध्यक्षा विजया कदम यांनी वाहतूक शाखा व पनवेल महापालिकेकडे केली आहे. कदम यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, खांदा कॉलनी परिसरात लोकवस्ती आणि शाळांची संख्या मोठी असून, गॅरेजसमोर अनधिकृतरीत्या वाहने पार्क केल्याने वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढला आहे. बंद पडलेली वाहने महिनोंमहिने रस्त्यावर उभी असल्याने मार्ग अडवला जातो. त्यांनी प्रशासनाला तातडीने कारवाई करण्याचे आवाहन केले असून, अन्यथा आंदोलनाचा इशाराही दिला आहे.
..............
खारघर ते शिर्डी पालखी सोहळा उत्साहात
खारघर (बातमीदार) ः साई मल्हार पदयात्री मित्र मंडळ आयोजित खारघर–शिर्डी पालखी सोहळा भक्तीभावाने पार पडला. २४ ऑक्टोबर रोजी बेलपाडा येथून पालखीचे प्रस्थान झाले होते. सुमारे दोन आठवड्यांच्या पायी प्रवासानंतर ६ नोव्हेंबर रोजी पालखी खारघरमध्ये दाखल झाली. या यात्रेत शेकडो साईभक्त सहभागी झाले होते. मार्गावर विविध गावांमध्ये भक्तांचे स्वागत, आरती आणि प्रसाद वाटपाचे कार्यक्रम झाले. शिर्डीत साईबाबांच्या समाधीचे दर्शन घेत भक्तांनी परतीचा प्रवास पूर्ण केला. यात्रेचा समारोप भक्तीमय वातावरणात झाला असून १६ नोव्हेंबर रोजी धामोळे आदिवासी पाड्यात महाप्रसादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. साई मल्हार पदयात्री मित्र मंडळाने सर्व साईभक्तांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.