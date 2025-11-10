भारतीय जनता पार्टी पुरस्कृत अटल कामगार संघटनेचे उदघाटन
कल्याण, ता. १० (वार्ताहर) : महापालिका कामगारांवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठी भाजपपुरस्कृत अटल कामगार संघटनेचे उद्घाटन रविवारी (ता. ९) करण्यात आले. कल्याण पूर्वेतील तिसाई मॅरेज हॉल या ठिकाणी हा कार्यक्रम पार पडला. कल्याण पूर्वच्या भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांच्या हस्ते अटल कामगार संघटनेच्या फलकाचे अनावरण करण्यात आले.
या वेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, माजी जिल्हाध्यक्ष नरेंद्र सूर्यवंशी, माजी नगरसेवक अभिमन्यू गायकवाड, युवा मोर्चा जिल्हा अध्यक्ष वैभव गायकवाड, अटल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अमित गायकवाड, भाजप पदाधिकारी नितेश म्हात्रे, यशोदा माळी, वंदना मोरे, रितेश खराटे आदी मान्यवर या वेळी उपस्थित होते, तर कामगार संघटनेचे रोहन पाटील, विरेंद्र चौहान, विपुल गायकवाड, अजय थाले, ज्ञानेश्वर भोईर, सुशांत पाटील आदी पदाधिकारी आणि कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
गेली अनेक वर्षे घनकचरा कर्मचारी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेत कार्यरत होते. कोविड काळातदेखील या कर्मचाऱ्यांनी अखंड सेवा सुरू ठेवली होती, असे असताना घनकचरा विभागात नवीन कंपनी आल्यानंतर या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. यानंतर या कर्मचाऱ्यांनी भाजपचे अमित गायकवाड यांच्याकडे धाव घेत आपली व्यथा मांडली. यानंतर अमित गायकवाड यांनी ही बाब भाजप आमदार सुलभा गायकवाड यांना सांगत या कामगारांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत भाजपच्या वतीने सर्वोतोपरी मदत करत नवीन कंपनीतदेखील या सर्व कामगारांना रुजू करण्यात आले. त्यासाठीच या अटल कामगार संघटनेची स्थापना करण्यात आली असून, यापुढेदेखील कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू, असे अध्यक्ष अमित गायकवाड यांनी सांगितले.
