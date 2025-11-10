भगवान झुलेलाल अवमानप्रकरणी अंबरनाथमध्ये संताप
अंबरनाथ, ता. १० (वार्ताहर) : छत्तीसगडमधील रायपूर येथे जोहार छत्तीसगड पार्टीचे अध्यक्ष अमित बघेल यांनी सिंधी समाजाचे आराध्य दैवत भगवान झुलेलाल यांच्याबद्दल केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यामुळे सिंधी समाजात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. या वक्तव्याच्या निषेधार्थ रविवारी सिंधी समाजाने अंबरनाथमध्ये आंदोलन करत अमित बघेल यांचे प्रतिकात्मक पुतळे जाळून निषेध व्यक्त केला.
अंबरनाथ पूर्वेतील कानसई सेक्शनमधील मोहनपुरम सोसायटी परिसरात हे आंदोलन करण्यात आले. या वेळी सिंधी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ‘जय झूलेलाल, सिंधी समाज एक आहे, अमित बघेल माफी माग’, अशा घोषणा देत समाजबांधवांनी संताप व्यक्त केला. आम्ही अखंड भारताचा भाग असून भारतीय आहोत. अशा प्रकारच्या विधानांद्वारे समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे देशातील शांतता आणि एकता धोक्यात येत आहे. अशा व्यक्तींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, असे मत सामाजिक कार्यकर्त्या शेफाली नाडकर यांनी व्यक्त केले. या निषेधानंतर सिंधी समाजाने शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात निवेदन देऊन बघेल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच, बघेल यांनी जाहीर माफी मागावी आणि त्वरित अटक करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी सिंधी समाजाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
