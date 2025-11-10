अस्वच्छतेमुळे पेणवासीय त्रस्त
अस्वच्छतेमुळे पेणवासीय त्रस्त
शहरात कचऱ्याचे ढीग, डासांचा उपद्रव; उपाययोजनेची मागणी
पेण, ता. १० (वार्ताहर) ः नवी मुंबईच्या लगत असणारे ऐतिहासिक पेण शहर सध्या अस्वच्छतेच्या गंभीर समस्येला सामोरे जात आहे. शहराच्या मुख्य रस्त्यांपासून गल्लीबोळांपर्यंत सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचले असून, दुर्गंधी आणि डासांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. नगरपालिका प्रशासनाकडून योग्यवेळी कचरा उचलला जात नसल्याने नागरिकांमध्ये संताप व्यक्त केला जात आहे.
शहरातील मुख्य रस्ते, बाजारपेठ, चिंचपाडा, अंतोरे रोड, प्रायव्हेट हायस्कूल रोड, फणस डोंगरी, खोपोली रोड या परिसरात अस्वच्छतेचे साम्राज्य पसरले आहे. कचरा उचलण्यासाठी नगरपालिका सकाळी उशिरा येत असल्यामुळे तोपर्यंत कचरा सर्वत्र पसरतो आणि डासांची उत्पत्ती वाढते. परिणामी डेंगी, मलेरिया यांसारख्या आजारांचा धोका वाढल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते हरीश बेकावडे यांनी या स्थितीवर संताप व्यक्त करत तत्काळ औषध फवारणी करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी सांगितले की, शहरात गेल्या काही महिन्यांपासून स्वच्छतेची दयनीय अवस्था असून, नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. नगरपालिका प्रशासनाने तत्काळ औषध फवारणी करून स्वच्छता मोहीम राबवावी. दरम्यान, पेण नगरपालिका आरोग्य विभागाचे अधिकारी दयानंद गावंड यांनी सांगितले की, शहरातील कचरा दररोज उचलला जातो आणि त्याची योग्य विल्हेवाट लावली जाते. प्लॅस्टिकबंदी लागू आहे, तसेच नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. नगरपालिका शहर स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी स्वच्छतेकडे अधिक लक्ष देत आहे.

नियोजनाचा अभाव
नगरपालिका सकाळी ७ च्या ऐवजी ९ च्या सुमारास येते. त्यामुळे दिवसभर कचऱ्याचे ढीग साचतात. उष्ण हवामान आणि साचलेले पाणी यामुळे डासांची संख्या प्रचंड वाढली असून, शाळकरी मुले आणि वृद्ध नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे. स्थानिक नागरिकांनी शहरात नियमित कचरा उचल, नाल्यांची साफसफाई आणि सर्वत्र औषध फवारणी करण्यात यावी, अशी एकमुखी मागणी केली आहे. पेण शहराचा विकास होण्यासाठी स्वच्छता आणि आरोग्य हे पहिले पाऊल असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले आहे.
