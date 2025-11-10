सावरोली-खारपाडा राज्य मार्गाला वारंवार खोदाईचे ग्रहण
सावरोली-खारपाडा राज्यमार्गाला वारंवार खोदाईचे ग्रहण
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तातडीने कारवाईची मागणी
खालापूर, ता. १० (बातमीदार) : तालुक्यातील महत्त्वाच्या सावरोली-खारपाडा राज्यमार्गावर पुन्हा एकदा खोदाई सुरू झाल्याने वाहनचालक व प्रवाशांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. नुकत्याच या मार्गाची डागडुजी पूर्ण झाल्यानंतर अवघ्या आठवड्यातच रस्त्याला पुन्हा खोदाईचे ग्रहण लागले आहे. विशेष म्हणजे, गेल्या एका वर्षात या मार्गावर तब्बल तीन वेळा अशी खोदाई करण्यात आली असून, यामुळे रस्ता धोकादायक बनला आहे.
हा रस्ता खालापूर तालुक्यातील कारखानदारी आणि औद्योगिक वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सावरोली ते खारपाडा हा राज्यमार्ग अनेक वर्षे दुरुस्तीसाठी रखडला होता. स्थानिक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि व्यापाऱ्यांनी वारंवार आंदोलन व मोर्चे काढल्यानंतर अखेर सुमारे पाच वर्षांपूर्वी दर्जेदार डांबरीकरणाचे काम करण्यात आले, मात्र आता पुन्हा वारंवार खोदाईमुळे रस्त्याचे सौंदर्य आणि सुरक्षितता दोन्ही धोक्यात आली आहे.
कुंभिवली ग्रामपंचायतीकडून या रस्त्याखालून जाणाऱ्या भूमिगत जलवाहिनीतील गळती दुरुस्तीसाठी वेळोवेळी रस्ता खोदला जातो, परंतु काम पूर्ण झाल्यानंतर रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी पाळली जात नाही. त्यामुळे डांबरीकरणाचे थर उखडून खड्डे निर्माण होतात आणि अपघाताचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. अलीकडेच पावसाळ्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खड्डे बुजवून रस्त्याची डागडुजी केली होती, पण फक्त आठवडाभरातच जलवाहिनीसाठी पुन्हा रस्ता उकरण्यात आला.
यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते जयवंत पाटील यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निवेदन दिले असून, ग्रामपंचायतीकडून नियमानुसार रस्ता पूर्ववत करून घेण्यात यावा आणि पुढील खोदाईसाठी पूर्वपरवानगी सक्तपणे घेण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
