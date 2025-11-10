रायगड जिल्ह्यात क्रिकेटचा ज्वर
रायगड जिल्ह्यात क्रिकेटचा ज्वर
एकोणीस वर्षाखालील मुलांच्या स्पर्धेला सुरूवात
पोयनाड, ता.१० (बातमीदार): रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनच्यावतीने एकोणीस वर्षाखालील मुलांच्या एकदिवसीय ४० षटकांच्या निवड चाचणी क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात झाली. खारघर येथे रायगड जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष राजेश पाटील यांच्याहस्ते करण्यात आला.
रायगड जिल्ह्यातील विविध भागांमधील क्रिकेट मैदानावर ही स्पर्धा होणार आहे. एसबीसी महाड विरुद्ध चॅम्पियन्स क्रिकेट अकॅडमी खारघर संघांमध्ये सामना खेळवण्यात आला. रायगड जिल्ह्यातील बी.पी पाटील क्रिकेट मैदान खारघर, घरत क्रिकेट मैदान, फोर्टी प्लस गावदेवी क्रिकेट मैदान टेंभोटे पनवेल, छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान उलवे, छत्रपती शिवाजी महाराज क्रिकेट क्रीडांगण पेण येथे ही स्पर्धा होणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील नामवंत क्रिकेट अकॅडमी/ क्लब संघानी स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला. प्रथम साखळीनंतर बाद फेरीनुसार पुढील सामना होणार आहे.
