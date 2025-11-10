एपीएमसीच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
एपीएमसीच्या पदोन्नती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
उप अभियंता सुदर्शन भोजनकर यांची उच्च न्यायालयात धाव
जुईनगर, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आस्थापनातील पदोन्नती प्रक्रियेतील अनियमितता आता न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहे. पात्र असूनही बढती न मिळाल्याने बाजार समितीचे उपअभियंता सुदर्शन भोजनकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या प्रकरणामुळे समितीच्या कारभारावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
भोजनकर हे बाजार समितीच्या सेवा नियमांनुसार चार वर्षे वरिष्ठ असून, सर्व शैक्षणिक आणि प्रशासकीय पात्रता पूर्ण करतात. तरीदेखील प्रशासनाकडून त्यांना जाणूनबुजून पदोन्नतीपासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे. अलीकडेच बाजार समितीतील काही अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देण्यात आली, मात्र भोजनकर यांचे नाव या यादीत समाविष्ट न केल्याने त्यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकारामुळे बाजार समितीतील पदोन्नती प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. काही अधिकारी आणि कर्मचारी मर्जीतले असल्याने त्यांना बढती दिली जात असल्याचे आरोप समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. तसेच अनेक अधिकारी गेली २० वर्षे एकाच पदावर आणि ठिकाणी कार्यरत असून, बदली कायदा धाब्यावर बसवल्याचेही बोलले जात आहे.
दरम्यान, या विषयावर संचालक मंडळात कोणतीही अधिकृत चर्चा झाली नसल्याने अनेक घटक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. आता या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात लवकरच होणार असून, त्याच्या निर्णयाकडे बाजार समिती प्रशासन, कर्मचारीवर्ग आणि बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.
यासंदर्भात भोजनकर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, की अनेक जण प्रशासनाची दिशाभूल करून पदोन्नती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मात्र माझी सेवा ज्येष्ठता आणि पात्रता असूनही मला बढती नाकारण्यात आली. मला न्यायदेवतेवर पूर्ण विश्वास आहे आणि म्हणूनच मी न्यायालयात धाव घेतली.
