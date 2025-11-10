श्रीवर्धन नगरपरिषदेसाठी मनसे मैदानात
श्रीवर्धन नगर परिषदेसाठी मनसे मैदानात
श्रीवर्धन, ता. १० (वार्ताहर) : श्रीवर्धन नगर परिषद निवडणुकासाठी अर्ज दाखल करण्याचा सोमवारी (ता. १०) पहिला दिवस असल्याने इच्छुक उमेदवार नगर परिषद कार्यालयात कागदपत्रे व इतर माहिती घेण्यासाठी फेरफटका मारताना दिसले. दरम्यान, कोणत्याही पक्षाच्या इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केला नाही. या वेळी मनसेही नगर परिषद निवडणुकीच्या मैदानात उतरत असून, मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ते नगर परिषद कार्यालय येथे जमल्याने समीकरण बदलणार अशी चर्चा नागरिकांत सुरू आहे.
श्रीवर्धन तालुक्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी काही ग्रामपंचायतींवर मनसेने उमेदवार उभे केले होते. यापैकी चिखलप ग्रामपंचायतीवर एक सदस्य विजयी झाल्याने मनसेने तालुक्यात खाते उघडले. आता मनसेचे लक्ष्य नगर परिषद असून, त्यादृष्टीने पदाधिकाऱ्यांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. जनतेमधून नगराध्यक्ष निवड आणि १० प्रभागांतून प्रत्येकी दोन असे २० उमेदवार रिंगणात उतरवायचे या बाबतीत विद्यार्थी तालुका अध्यक्ष ओमकार चोगले यांच्या निवासस्थानी चर्चा झाली. या वेळी दक्षिण रायगड उप जिल्हाध्यक्ष मृदास तोंडलेकर, माजी तालुका अध्यक्ष राजेश लोहार, शहर अध्यक्ष रूपेश मयेकर, माजी शहर अध्यक्ष संकेत भाटकर, विद्यार्थी शहर अध्यक्ष श्रीवर्धन हितेश चौले, मनसे सचिव सुमित सावंत व महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.
