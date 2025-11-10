चेंबूर-सांताक्रूझ जोडरस्त्यावर सततची कोंडी
मेट्रो, रस्त्याच्या कामाचा फटका; उपाययोजनांची मागणी
चेंबूर, ता. १० (बातमीदार) ः मुंबई उपनगरांतील चेंबूर-सांताक्रूझ जोडरस्त्यावर दिवसेंदिवस मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी वाढत आहे. परिणामी सामान्य नागरिक व वाहनचालकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
नवी मुंबई आणि ठाण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांना जलद गतीने पश्चिम द्रुतगती मार्गावर पोहोचता यावे यासाठी एमएमआरडीएच्या वतीने २०१४ मध्ये चेंबूर-सांताक्रूझ जोडरस्ता सुरू करण्यात आला आहे. चेंबूर येथील छेडानगर येथून लोकमान्य टिळक टर्मिनस, कुर्ला पूर्व, कुर्ला पश्चिम आणि सांताक्रूझ येथून हा मार्ग पश्चिम उपनगराला जोडत असून, मुंबई शहरातील पहिला दुमजली उड्डाणपूल म्हणून हा मार्ग ओळखला जातो. या मार्गावर गेल्या काही महिन्यांपासून मेट्रो आणि रस्त्याचे काम सुरू आहे. तसेच सायन मार्गावरील वाहतुकीमुळे कुर्ला पश्चिम ते छेडानगरपर्यंत सकाळी ८ ते दुपारी २ वाजेपर्यंत प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. चेंबूर येथून वांद्रे-कुर्ला संकुल येथे पोहोचण्यासाठी पा४ ते दहा मिनिटांचा अवधी लागत होता, मात्र सध्या या ठिकाणी वाढलेल्या वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालकांना अर्धा ते पाऊणतास ताटकळत उभे राहण्याची वेळ येत आहे.
कुर्ला आणि चेंबूर परिसरातील नागरिक व वाहनचालकांना वाहतूक कोंडीचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. वाहतूक विभाग व एमएमआरडीएने या वाहतूक कोंडीवर कायमची उपाययोजना करावी, अशी मागणी वाहनचालकांनी केली आहे.
