वसई मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी प्रसाद कुलकर्णी
वसई मराठी ख्रिस्ती साहित्य संमेलनाच्या
अध्यक्षपदी प्रसाद कुलकर्णी
वसई, ता. १० (बातमीदार) : वसई मराठी ख्रिस्ती साहित्य मंडळाच्या सोळाव्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी सुप्रसिद्ध कवी, गीतकार आणि व्याख्याते प्रसाद कुलकर्णी यांची एकमताने निवड करण्यात आली आहे. येत्या शनिवारी (ता. १५) हे संमेलन होणार आहे.
याआधी भारत सासणे, पुष्पा भावे, उत्तम कांबळे, सिसिलिया कार्व्हालो आदी साहित्यिकांना या संमेलनाचे अध्यक्षपद भूषवण्याचा मान मिळाला आहे. प्रसाद कुलकर्णी यांची काव्य कारकीर्द प्रदीर्घ आहे. नऊ पुस्तके, दीड डझनहून अधिक चित्रपट, ध्वनिफिती, नामवंत गायकांनी गायलेली सव्वाशेहून अधिक गाणी, याव्यतिरिक्त महाराष्ट्रातील विविध व्यासपीठांवरून दिलेली व्याख्याने याकरिता ते रसिकांना सुपरिचित आहेत. आनंदयात्रा हा त्यांचा आनंदाने आयुष्य जगण्याचा संदेश देणारा कार्यक्रम देश-विदेशात लोकप्रिय आहे. मराठी भाषेत सर्वप्रथम शुभेच्छापत्रांची सुरुवात करण्याचा मान त्यांना जातो. ज्येष्ठ साहित्यिक मधुमंगेश कर्णिक यांनी यासाठी त्यांना ‘शुभेच्छांचा सौदागर’ ही उपाधी दिली आहे. शनिवारी वसई पश्चिम येथील होळी, सेंट एलिझाबेथ हायस्कूलच्या सभागृहात एकदिवसीय साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात आले आहे. या संमेलनाला साहित्य रसिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष रेमंड मच्याडो यांनी केले आहे.
---------
फोटो - प्रसाद कुलकर्णी
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.