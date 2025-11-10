करंजाडेची टॅंकरमुक्ती दृष्टिपथात
१५० सोसायटींच्या जलवाहिनीची तांत्रिक तपासणी
नवीन पनवेल, ता. १० (बातमीदार)ः करंजाडे वसाहतीतील सेक्टर ६ येथील सुमारे १५० सोसायट्यांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबतचे वृत्त सकाळमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर सिडको पाणीपुरवठा विभागाकडून जलवाहिनीच्या तांत्रिक तपासणीचे काम सुरू केले आहे.
सिडकोकडून करंजाडे वसाहतीला १८ ते २० एमएलडी पाणीपुरवठा होत असल्याने सिडकोकडून करंजाडे वसाहतीला पाणीपुरवठा होत आहे, मात्र येथील सेक्टर ६ येथे कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने येथील १५० सोसायट्यांना फटका बसत आहे. परिणामी, रहिवाशांना पाणी समस्याला सामोरे जावे लागत आहे. या प्रश्नाबाबत सकाळने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या बातमीची दखल सिडकोचे सहाय्यक अभियंता पाणीपुरवठा विभाग डॉ. वीरेंद्र पाटील यांनी सेक्टर ६ येथे जुनी जलवाहिनी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तांत्रिक तपासणी सुरू केली असून, लवकरच प्रत्यक्षात कामाला सुरुवात होणार असल्याने करंजाडे टॅंकरमुक्त होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
------------------------
दिवसाला २० फेऱ्या
कमी दाबाने पाणी येत असल्याने येथील सोसायटींना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. दिवसाला अंदाजे २० फेऱ्या होत आहेत, पण तांत्रिक तपासणीनंतर नवीन जलवाहिनी जोडणी झाल्यानंतर पाणी सुरळीत होईल, असा दावा सिडकोने केला आहे.
------------------------
करंजाडे वसाहतीतील सेक्टर ६ येथे नवीन जलवाहिनी जोडणी करण्यात येणार आहे. त्यांची तांत्रिक तपासणी सुरू केली आहे. या तपासणीत जर पाणी जास्तीच्या दाबाने देता येणार असल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर नवीन जलवाहिनी जोडणी केली जाईल.
- डॉ. वीरेंद्र पाटील, सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग सिडको
------------------------
करंजाडे सेक्टर ६ मधील सोसायट्यांना सुरळीत पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत होतो. आता सिडकोने नवीन जलवाहिनीसाठीची चाचपणी सुरू केल्याने पाणीप्रश्न सुटण्याची आशा आहे.
- संदीप चव्हाण, शहरप्रमुख, ठाकरे गट, करंजाडे
