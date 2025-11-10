‘छावा राइड’साठी पाच सदस्यीय समिती नेमली; लवकरच अॅप विकासाला सुरुवात
‘छावा राइड’साठी पाच सदस्यीय समिती
रिक्षा, टॅक्सी आणि बससेवा एकाच ठिकाणी मिळणार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : ओला, उबर, रॅपिडोसारख्या खासगी ॲपआधारित वाहतूक सेवांना पर्याय म्हणून राज्य सरकारने स्वतःचे ‘छावा राइड’ ॲप सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही सेवा महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एसटी) चालवणार असून, यासाठी पाच सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महाव्यवस्थापक नितीन मैंद (वाहतूक), तुषार चव्हाण (माहिती व तंत्रज्ञान), जयेश बामणे (नियोजन) आणि आर्थिक सल्लागार गिरीश देशमुख यांचा समावेश आहे. क्रिसिल कंपनीचे अधिकारी या समितीला सल्लागार म्हणून मार्गदर्शन करणार आहेत. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर ॲपच्या तांत्रिक निर्मितीला सुरुवात होणार आहे. ‘छावा राइड’च्या माध्यमातून रिक्षा, टॅक्सी आणि बससेवा एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच या उपक्रमामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींना वाहन खरेदीसाठी अर्थसाह्य मिळून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. मुंबई बँकेच्या सहकार्याने हे कर्जसहाय्य दिले जाणार आहे.
एसटी संचालक मंडळाच्या नुकत्याच बैठकीत या ॲपला मंजुरी देण्यात आली. त्याची नियमावली, कार्यपद्धती आणि कार्यक्षेत्र निश्चित करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. ‘छावा राइड’च्या माध्यमातून एसटी महामंडळाला केवळ आधुनिक वाहतूक व्यवस्थेत प्रवेशच नाही, तर राज्यातील तरुणाईला रोजगाराचा नवा मार्ग खुला होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
---
‘छावा राइड’चे उद्दिष्टे
- राज्यातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करणे.
- खासगी कंपन्यांच्या मक्तेदारीतून प्रवासी आणि चालकांना दिलासा देणे.
- सुरक्षित, पारदर्शक आणि शासकीय नियंत्रणाखालील प्रवासी सेवा उपलब्ध करणे.
