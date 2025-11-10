शिकण्याआधी पोषण आहार
मुरबाड, ता. १० (वार्ताहर) : तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी भागातील बोंडेखळ जिल्हा परिषद शाळेत ‘शिकण्याआधी पोषण’ हा नावीन्यपूर्ण नाश्ता उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य, उपस्थिती आणि गुणवत्तेवर सकारात्मक परिणाम होत आहे.
बोंडेखळ वाडीतील अनेक कुटुंबांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. पालक मोलमजुरीसाठी लवकर बाहेर पडतात, त्यामुळे अनेक विद्यार्थी उपाशीपोटी किंवा शिळा भात, कोरा चहा घेऊन शाळेत येत असत. यामुळे विद्यार्थ्यांची एकाग्रता आणि अभ्यासावर परिणाम होत होता. स्नेह फाउंडेशन आणि अँड्रियस स्टील कंपनीची साथ या समस्येवर उपाय म्हणून मुख्याध्यापक विलास गवाळे आणि सहशिक्षक दरिया शेख यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी स्नेह फाउंडेशन, पुणे यांच्या सहकार्याने आणि अँड्रियस स्टील कंपनी, पुणे यांच्या मदतीने नियमित नाष्टा देण्याचा उपक्रम सुरू केला.
या उपक्रमाचे सरपंच, उपसरपंच, शाळा व्यवस्थापन समिती, पालक व माजी मुख्याध्यापक भगवान धुमाळ यांनी स्वागत केले आहे. मुख्याध्यापक गवाळे आणि शिक्षक दरिया शेख यांनी स्नेह फाउंडेशन व अँड्रियस स्टील कंपनीचे विशेष आभार मानत, हा उपक्रम केवळ नाश्ताच नव्हे तर विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्याची बीजे रोवणारा आहे, असे मत व्यक्त केले.
विद्यार्थ्यांसाठी पौष्टिक नाश्ता
उपक्रमाअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शेंगदाणे-गुळाचे लाडू, फुटाणे, काजू-मनुकायुक्त पोहे चिवडा, मकापापडी, बटाटे चिवडा आणि शेंगदाणे चिक्की असा पौष्टिक नाश्ता आलटून-पालटून दिला जातो. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांची शारीरिक तंदुरुस्ती वाढली आहे. तसेच, शाळेत उपस्थिती नियमित झाली असून गुणोत्तरातही वाढ झाली आहे.
