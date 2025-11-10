कोकण रेल्वेची कडक कारवाई; सव्वा दोन लाख विना तिकीट प्रवाशांकडून १५ कोटींची वसुली
सव्वादोन लाख विनातिकीट
प्रवाशांकडून १५ कोटींची वसुली
कोकण रेल्वेची कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : विनातिकीट प्रवासावर आळा घालण्यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने घेतलेल्या कडक भूमिकेचा चांगलाच परिणाम दिसून आला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ या सात महिन्यांत तब्बल सव्वादोन लाख प्रवासी विनातिकीट किंवा अनियमित तिकिटासह प्रवास करताना आढळले. या प्रवाशांकडून तब्बल १५ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे.
एप्रिल ते सप्टेंबर यादरम्यान कोकण रेल्वेने पाच हजार ४९३ विशेष तपासणी मोहिमा राबवल्या. या कारवाईत एक लाख ८२ हजार ७८१ प्रवासी नियमभंग करताना सापडले. त्यांच्याकडून १२ कोटी ८१ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला. दरम्यान, ऑक्टोबर महिन्यातही मोहीम अधिक तीव्र करण्यात आली. या महिन्यात ४२ हजार ६४५ प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेले. त्यांच्याकडून दोन कोटी ४० लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
विशेष तपासणी पथके तैनात
कोकण रेल्वेच्या मार्गांवर उन्हाळी, नाताळ आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये मोठी गर्दी असते. या काळात विनातिकीट प्रवासाचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी सर्व स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये विशेष तपासणी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना विनंती केली आहे की, प्रवासापूर्वी योग्य तिकीट खरेदी करून नियमांचे पालन करावे. अधिकृत प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून आगामी काळात तपासणी अधिक कठोर केली जाणार असल्याचेही प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
