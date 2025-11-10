सीएसएमटी आंदोलनानंतर रेल्वे आणि जीआरपी बचावात्मक भूमिकेत
चार दिवस उलटूनही गुन्हा दाखल नाही
रेल्वे प्रशासन, जीआरपी बचावात्मक भूमिकेत
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस येथे गुरुवारी रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन केल्यानंतर, लोकल अपघातात दोन प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या घटनेला चार दिवस उलटले, तरी अद्याप कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नाही. या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासन आणि जीआरपी दोन्ही बचावात्मक भूमिकेत असल्याचे चित्र आहे. सीसीटीव्ही फुटेज आणि पुरावे हाती असूनही जीआरपीकडून कारवाई टाळत आहे.
मुंब्रा दुर्घटनेतील अभियंत्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्यापासून रेल्वे प्रशासन जीआरपीवर नाराज आहे. त्यामुळे संघर्ष टाळण्यासाठी जीआरपी सध्या कारवाईपासून दूर राहात असल्याचे संकेत आहेत. सीएसएमटीवरील आंदोलनाचा अहवाल वरिष्ठांकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रकरण शांत झाल्यानंतरच पुढील कारवाईचा विचार केला जाईल, असे एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. दरम्यान, सॅंडहर्स्ट रोडवरील मृत्यू प्रकरणात अद्याप अपघाती मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. रेल्वे प्रवाशांविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यासाठी मोटरमन विभागाकडून अधिकृत तक्रारीची प्रतीक्षा सुरू आहे.
---
रेल्वेच्या अंतर्गत अहवालाची प्रतीक्षा
सीएसएमटीवरील बेकायदा आंदोलनाचा हजारो प्रवाशांना फटका बसला. या घटनेचा अंतर्गत अहवाल मध्य रेल्वेने मागवला होता; मात्र घटनेला चार दिवस उलटूनही रेल्वेला तो अहवाल मिळालेला नाही. सीएसएमटी स्थानकावर आधुनिक सीसीटीव्ही कॅमेरे असतानाही आणि आंदोलनाचे व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर फिरत असतानाही कारवाई करण्यात विलंब का होतो आहे, असा सवाल प्रवासी संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
---
रेल्वेला व्हीजेटीआय अहवालाची प्रतीक्षा
व्हीजेटीआयच्या अहवालानुसार रेल्वेच्या दोन अभियंत्यांवर गुन्हा दाखल केल्याचे लोहमार्ग पोलिसांनी म्हटले आहे. गुन्हा दाखल केल्याची प्रत मध्य रेल्वेला मिळविण्यासाठी सहा दिवस लागले, परंतु हा अहवाल मात्र अद्याप मध्य रेल्वेला लोहमार्ग पोलिसांनी सादर केलेला नाही, अशी माहिती मध्य रेल्वेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितली.
