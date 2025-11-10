भिवंडी पूर्वेत मतदार याद्यांमध्ये गोंधळ
भिवंडी, ता. १० (बातमीदार) : भिवंडी पूर्व विधानसभा मतदारसंघात मतदार यादीत मोठ्या प्रमाणात फेरफार आणि दिशाभूल झाल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. एका मतदाराचे नाव अनेक याद्यांमध्ये आढळले आहे. काही मुस्लिम मतदारांची नावे हिंदू नावांनी नोंदवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकारामुळे शहरात खळबळ उडाली आहे.
किडवाईनगर तलाव परिसरातील प्रभाग क्र. ११ चे माजी नगरसेवक हसीब खान यांनी याबाबत तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या मते, केवळ प्रभाग क्र. ११ मधील १० मतदार यादींमध्ये २,५०० हून अधिक बोगस मतदारांची नोंद करण्यात आली आहे. ही नोंदणी फक्त दोन मोबाईल क्रमांकांच्या साह्याने केली आहे. खान यांनी सांगितले की, अनेक मतदारांच्या पत्त्यांमध्ये फक्त डॅश (-) किंवा अपूर्ण माहिती आहे. सुमारे १,१७० मतदारांचे पत्ते अपुरे आहेत. निवडणूक आयोग आणि बीएलओ यांच्या माहितीसह हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणामुळे भिवंडी पूर्व मतदारसंघातील मतदार यादीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
स्थानिक नागरिकांनी या प्रकाराचा तीव्र निषेध नोंदवला आहे. मतदार यादीतील फेरफार म्हणजे लोकशाहीवरील हल्ला, असे मत व्यक्त केले आहे. आता प्रशासन आणि निवडणूक आयोग या प्रकरणात काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काही उदाहरणे
अब्दुर्रहीम जकाउल्ला शेख यांचे नाव दोन वेगवेगळ्या याद्यांमध्ये; अब्दुस्समद अमीरउल्ला शाह यांचे नाव दोनदा; तसेच आफरीन बानो अन्सारी यांच्या नावाच्या वेगवेगळ्या नोंदी आढळल्या. याशिवाय, ‘यादव विनय कुमार रमादिन’ या नावाने मुस्लिम मतदाराची नोंदणी झाल्याचेही उघड झाले. तपासात ती व्यक्ती प्रत्यक्षात मुईनुद्दीन मोहम्मद अन्सारी असल्याचे निष्पन्न झाले.
पुनर्याचिकेची तयारी
बीएलओवर राजकीय दबावाखाली बनावट नावे जोडल्याचे हसीब खान यांनी सांगितले. त्वरित कारवाई न झाल्यास ते हे प्रकरण प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे नेणार असल्याचा इशारा दिला आहे. गरज पडल्यास या घोटाळ्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात पुनर्याचिका दाखल करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली आहे.
