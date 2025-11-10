पी.एम.जी.पी. कॉलनी येथील इमारतीत पुनर्वसन करा
धारावी पुनर्वसन प्रकल्प सेक्टर ५ मधील रहिवाशांचे आंदोलन
धारावी, ता. १० (बातमीदार) : धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील सेक्टर ५ मधील रहिवाशांचे नव्याने पी. एम. जी. पी. कॉलनी येथे उभारण्यात आलेल्या इमारतीत पुनर्वसन करावे, या मागणीसाठी सोमवारी (ता. १०) धारावी सेक्टर ५ पुनर्विकास कृती समितीच्या वतीने धडक मोर्चाचे आयोजन केले होते.
सायन येथील स्वामी श्री वल्लभदास मार्ग येथून हा मोर्चा धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या किंग्ज सर्कल येथील कार्यालयावर धडकला. पोलिसांनी मोर्चास परवानगी नाकारून समितीच्या शिष्टमंडळाची भेट घडवून आणली. धारावीतील काळा किल्ला परिसरातील हजारांहून अधिक कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी म्हाडातर्फे इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. या इमारती नुकत्याच डी. आर. पी. ला हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. या इमारतीत काळा किल्ला व आसपासच्या परिवारांचे पुनर्वसन करण्यात येणार होते, मात्र ते आजतागायत झालेले नाही. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गणेश खाडे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता.
शिष्टमंडळात आमदार महेश सावंत, गणेश खाडे, अनिल म्हस्के, एन. बी. आर. कुमार, मारुती देसाई, सुरेश तुमेटी, सुभाष गांधले, महेंद्र वैती, नित्यानंद वडीवेल, संजय कांबळे, नाना आगवणे, नरेंद्र कारंडे, नानासाहेब राऊत, प्रशांत खरात, राहुल कारंडे, चेतन थोरात आदी होते. शिष्टमंडळाने धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाच्या उपजिल्हाधिकारी सोमाणी यांना निवेदन दिले. त्यांनी धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा विशेष अधिकारी यांच्याशी आठ दिवसांत बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
काय आहेत मागण्या?
* धारावी सेक्टर ५ पुनर्विकास कृती समितीच्या वतीने दि. १६ मे २०१६ रोजी धडक मोर्चा काढला होता. २०२१ च्या अखेरपर्यंत पुनर्विकासाचे काम पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन डी.आर.पी.ने दिले होते, परंतु तसे झाले नाही.
* शताब्दी नगरमधील झोपडीधारकांना कायमस्वरूपी धारावीमध्येच स्थलांतरित करण्यात येणार आहे, असे हमीपत्र देण्यात यावे.
* मोक्याच्या जागेवर नजर ठेवून जाणीवपूर्वक झोपडीधारकांना विकासापासून वंचित ठेवू नये.
