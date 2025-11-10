तिघांचा बळी, मृतांमध्ये महिला वकिलाचा समावेश
तीन अपघातांत तिघांचा मृत्यू
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : कळंबोली, तळोजा आणि सीवूड्स परिसरात तीन अपघातांत तिघांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये एका महिलेचा समावेश आहे. रविवारी हे अपघात घडले असून, पुढील तपास पोलिस करीत आहेत.
पहिला अपघात कळंबोली परिसरात रविवारी सकाळी घडला. अनिता सरफरे (४२, रा. वरळी कोळीवाडा) पतीसह मोटारसायकलवरून अलिबाग येथील आजारी वडिलांना भेटण्यासाठी निघाल्या होत्या. सायन-पनवेल महामार्गावरील पेट्रोलपंपाजवळ भरधाव डंपरने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिली. यात अनिता सरफरे गंभीर जखमी झाल्या. रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातानंतर कळंबोली पोलिसांनी डंपरचालक छोटन यादव (३७) याला अटक केली आहे.
दुसरा अपघात तळोजा येथील नावडे गावासमोरील रस्त्यावर घडला. रस्ता ओलांडताना अज्ञात वाहनाने पादचारी मिलिंद भिकाजी सुरडकर (वय ५५) यांना जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर वाहन त्यांच्या अंगावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर वाहनचालक पसार झाला.
तिसरा अपघात रविवारी रात्री सीवूड्स रेल्वे ब्रिजजवळ घडला. करावे गावात राहणारा प्रदीप अशोक सोलंकी (वय २८) हा आपल्या बुलेटवरून करावे गावाकडे जात असताना सावळा चौकाजवळ भरधाव स्कूटीने त्याला धडक दिली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी एनआरआय पोलिसांनी स्कूटीचालक यज्ञेश्वर रमेश कोळी (वय ३८) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
