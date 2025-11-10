तीन जण जखमी
वाहनाच्या धडकेत तीन जण जखमी
भिवंडी, ता. १० (बातमीदार) ः शहरात आमदार आणि खासदार यांच्या नावांची स्टिकर लावून अनेक वाहने फिरत आहेत. अशाच एका आमदार स्टिकर लावलेल्या वाहनाने शनिवारी (ता. ८) एका दुचाकीला धडक दिल्याने तिघे जण जखमी झाले.
शनिवारी रात्री आमदार स्टिकर लावलेली गाडी साईबाबामार्गे स्व. बाळासाहेब ठाकरे उड्डाणपुलावरून जात होती. या वाहनाने एका दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात मोटारसायकलवरील अंकुश तिवारी (वय २१), नितीश बिकानंद (वय २२) आणि ईशांत जयस्वाल (वय२२) हे गंभीर जखमी झाले. ही घटना घडल्यानंतर चालक गाडीची नंबरप्लेट काढून पळून गेला. याप्रकरणी पोलिस चालकाचा शोध घेत आहेत.
--
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.