अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्याला अटक
नालासोपारा, ता. १० (बातमीदार) ः एका १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार करून फरार झालेल्या आरोपीला ४८ तासांत अटक करण्यात आली आहे. दानिश जमील खान उर्फ जहिर (वय २३) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. त्याला वसईच्या नवजीवन येथून अटक करण्यात आली. शुक्रवारी (ता. ७) रस्त्याच्या कडेला भीक मागणाऱ्या एका १२ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्तीने अत्याचार करून दानिश फरार झाला होता. वसई क्राइम युनिट २ च्या पथकाने त्याला अटक केली. हा आरोपी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असून, त्याच्यावर बाइक, मोबाईल चोरीचे आठ ते नऊ गुन्हे दाखल आहेत. आरोपीला सोमवारी (ता. १०) वसई न्यायालयात हजर केले असता, पाच दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली.
