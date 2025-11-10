उच्च शिक्षण विभागांची कार्यालये आता एकाच जागेवर
उच्च शिक्षण विभागाची सर्व कार्यालये आता एकाच जागेवर
पुढील शैक्षणिक वर्षात कार्यालये सुरू करण्याच्या सूचना
मुंबई, ता. १० : उच्च व तंत्रशिक्षण विभागांतर्गत असलेली काही महत्त्वाची कार्यालये आणि विभागीय कार्यालये मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि काही भाडेतत्त्वावरील जागेत आहेत. या सर्व कार्यालयांना एकाच ठिकाणी आणण्यासाठी चेंबूर येथे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामाला अधिक गती देऊन पुढील शैक्षणिक वर्षापूर्वी सर्व कार्यालये एकाच ठिकाणी सुरू करण्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी साेमवारी (ता. १०) दिल्या.
चेंबूर येथे उच्च शिक्षण विभागासाठी उभारण्यात येत असलेल्या नवीन इमारत प्रकल्पाची आज पाटील यांनी पाहणी केली. या वेळी उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.
पाटील म्हणाले, ‘चेंबूर येथे उभारण्यात येत असलेल्या इमारतीत रुसा (आरयूएसए), राष्ट्रीय सेवा योजना, विभागीय सहसंचालक कार्यालय, शिक्षण शुल्क नियमन समिती, महा-सार्क यांसह उच्च शिक्षण विभागाची अन्य कार्यालये एकत्रित कार्यरत होतील. यामुळे विभागीय कामकाजातील समन्वय सुलभ होईल, प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढेल आणि शैक्षणिक कार्याला अधिक गती मिळेल. या कामांना गती देण्यासाठी चेंबूर येथील चालू बांधकामाच्या समन्वयासाठी प्राचार्य दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समन्वयक म्हणून नेमणूक करावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.
---
वेळेत बांधकाम पूर्ण करा!
शैक्षणिक संकुल सुरू झाल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय सेवांना गती आणि विद्यार्थ्यांना, नागरिकांना एकाच ठिकाणी सेवा, माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्यासाठी संबंधित विभागांनी निर्धारित कालावधीत बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी, असेही पाटील यांनी या वेळी सांगितले. बैठकीत प्रकल्पाची प्रगती, बांधकामाची गुणवत्ता, रचना आणि विभागीय कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने विकसित होणाऱ्या पायाभूत सुविधांबाबत तसेच पुढील कामकाजाची रूपरेषा याबाबत आढावा घेण्यात आला.
