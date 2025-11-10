इन्फ्रा हाऊसिंग कॉन्क्लेव्ह कोट
गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये अडथळे आणले जातात. अशा प्रकारांवर बंधन आणण्यासाठी विकासात माेडता घालणाऱ्यांविरोधात कायदा झाला पाहिजे.
- माधुरी मिसाळ, राज्यमंत्री, नगरविकास व वैद्यकीय शिक्षण
पायाभूत सुविधांचा विकास करून महाराष्ट्र हे देशातील प्रगत राज्य करण्याचा संकल्प आहे. त्यात ‘सकाळ’सारखे माध्यमसमूह आमच्यासोबत आल्यास अनावश्यक राजकीय किंवा संघटनांचा विरोध संपुष्टात येईल.
- उदय सामंत, उद्योगमंत्री
राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासनाने एकत्र काम केल्यास अशा ठिकाणी फक्त विकासच होतो.
- शायना एन.सी., प्रवक्त्या, शिवसेना
सर्वोत्तम आणि परवडणारे गृहप्रकल्प असतात तेथे जगातील सर्वोत्तम गुणवान कर्मचारी येतात. त्यासाठी गृहनिर्माण धोरण आणत आहोत.
आशीष शेलार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री
चेन्नई, बंगळूरमध्ये कर कमी असल्याने मुंबई, पुण्याच्या तुलनेत तेथे घरे स्वस्त आहेत. त्यामुळे येथेही सर्वसामान्यांना परवडणारी घरे द्यायची असतील, तर करांचा बोजा कमी करायला हवा.
- मंगलप्रभात लोढा, कौशल्य विकासमंत्री
स्वयंसमूह पुनर्विकास केल्यास रहिवाशांना बिल्डरसमोर लाचारी पत्करावी लागणार नाही. स्वाभिमानाने राहता येईल. पुनर्विकासात पारदर्शकता येईल.
- प्रवीण दरेकर, अध्यक्ष, स्वयंसमूह पुनर्विकास प्राधिकरण
